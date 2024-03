Se supo quién será el padrino del segundo hijo de Morena Rial

En una historia que replicó Morena en su Instagram, el abogado Alejandro Cipolla dio las buenas nuevas. “Al final soy el padrino”, expresó el letrado sobre una foto con la influencer. La joven -de 25 años, madre de Francesco- añadió: "Te amamos”.

Si bien existieron rumores de que ambos habrían tenido un vínculo sentimental en el pasado, la realidad es que Cipolla y Rial son muy buenos amigos.

En marzo, Morena presentó a su nuevo novio Matías Ogas, el padre del bebé que está esperando. Al joven, que está prepararon para ser un boxeador profesional, lo conoció a través de un amigo.

Luis Ventura confirmó que Morena Rial está embarazada: los detalles

El jueves el periodista Luis Ventura sorprendió a todos en el aire de A la Tarde (América) al confirmar que Morena Rial está embarazada por segunda vez.

En el programa dieron la noticia a modo enigmático y finalmente Ventura anunció: “Está embarazada la señora, porque para mí es señora, mi sobrina Morena Rial y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificado su familia”.

Dado su vínculo tan cercano con Morena, a quien llama sobrina del corazón, el periodista se mostró sumamente emocionado por la noticia de este segundo bebé en camino. “Yo quiero que sea lleno de felicidad, y a mi me pone contento", expresó.

Entre los detalles de la noticia, Ventura reconoció que no sabia ni le interesaba quien era el padre del bebé y se enfocó en contra como fue el momento en que se enteró de todo.

“Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'tío, estoy embarazada por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. Hablamos de eso y de Francesco. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, reveló.

Por último, el conductor comentó que unos días después del llamado tuvieron un encuentro inesperado en una parrilla de Palermo y admitió: “La vi bárbara, feliz, la vi bien. Ella es un tractor, cambio y adelante”.