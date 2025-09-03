La particular manera de Fede Bal para confirmar su romance con Evelyn Botto

En tanto, después de dar algunas vueltas sobre el rótulo de la actual relación que mantiene con Botto, Fede Bal le dedicó una serie de piropos, confirmando así que aunque sin el títulos de novios efectivamente están comenzando una relación amorosa. “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz”, detalló.

Y como si eso no bastara, Fede Bal volvió a deshacerse en elogios, demostrando así lo enganchado que está con su nuevo amor. “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, concluyó entonces el actor quien una vez más dejó en claro que está apostando a una nuevo vínculo sentimental.

Fede Bal en Blender

El historial amoroso de Fede Bal

Federico Bal ha tenido un historial amoroso muy extenso y mediático, con múltiples parejas famosas, varias polémicas de infidelidad y romances que han incluido figuras reconocidas del espectáculo argentino.

Si bien por estos días salió a la luz su nueva relación con Evelyn Botto, conductora y actriz de doblaje, después de haberse separado este año de Florencia Díaz, lo cierto es que el currículum sentimental del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal es de lo más variado.

Con Tamara Gala compartió elenco teatral y relación en 2012, y si bien en su momento se dijo que el romance terminó mal no hubo problemas de infidelidad.

Stefi Xipolitakis fue otro de los amores de Fede, con quien mantuvo un breve noviazgo en 2013 y una ruptura poco amistosa.

fede bal barbie velez nazarena velez y carmen barbieri 2015.jpg

Dos años después vendría el tormentoso noviazgo con Barbie Vélez durante 2015 y 2016. Y si bien apostaron a la convivencia y hasta hubo planes de casamiento, fuertes denuncias cruzadas de violencia e infidelidad hicieron que se separasen incluso quedando enfrentadas sus madres, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez.

Luego llegaría el turno de Laurita Fernández en la vida amorosa de Fede Bal. Se trató de un romance surgido en Bailando por un sueño, confirmado después de varias crisis y rumores de infidelidad, con múltiples reconciliaciones y rupturas.

laurita fernandez fede bal 2.jpg

El de Flor Marcasoli fue una relación que se cruzó con el fin de su pareja con Barbie Vélez. Mientras que con Sofía Aldrey mantuvo un noviazgo de tres años y podría decirse que fue el más estable y extenso, si bien terminó en medio de varios escándalos por infidelidades con varios personajes del medio, incluidas Claudia Albertario y Estefi Berardi.