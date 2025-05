Se viene un casamiento en la casa de Gran Hermano: "Lo vamos a preparar"

En pleno transmisión en vivo, Santiago dedicó unos minutos para hablar directamente con Brian Alberto y le preguntó si estaría dispuesto a cumplir uno de sus mayores sueños, el casarse con Luciana dentro de la casa más famosa del país.

"Brian se tendría que entrar a casar a la casa. Yo creo que estaría bueno que entre con su mujer, con todos sus compañeros y se case en la casa más famosa, así que lo vamos a preparar" anunció el conductor de Gran Hermano, generando la alegría inmediata de todos los presentes.

Tras un primer momento de desconcierto, el exparticipante de GH, le confirmó a Del Moro que tanto él como su pareja estaban dispuestos a dar el “sí” dentro de la casa.

Gran Hermano 2024: Tato recibió una polémica indirecta y piden sanción

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), Tato Algorta recibió una indirecta por parte de su amigo Augusto y los fanáticos del reality pidieron una severa sanción para el visitante.

Todo sucedió durante una conversación de los jóvenes en el sillón del living de la casa más famosa del país. "Che, ¿vos estarías con alguna piba acá?", le consultó Tato a su amigo.

"No", le respondió Augusto. "Pero si fueras participante", agregó Tato. "Depende. Si tengo el objetivo de ganar no estaría. Si me chupa un hue... ganar y vengo a participar ahí sí capaz estaría. Si quiero salir campeón no estaría con una piba", le contestó de manera contundente y para muchos eso fue "información del afuera".

"¿Porque sentís que te desenfoca?", quiso saber Tato. "Sí", afirmó Augusto y sumó: "Vos no podrías tener un amigo jugando acá en Gran Hermano, porque cualquier cosita que haya ya te desenfoca y te hace estar a la expectativa tanto tuya como la de él".

Después, Algorta le siguió haciendo preguntas y lanzó: "¿Pero si te enganchás con alguien?". "Esperamos a ver afuera qué pasa y te la aguantás", sostuvo su amigo.

Los internautas no tardaron en reaccionar y pidieron un castigo para ambos: "Eso no es indirecta, es información del afuera"; "Para mí es sanción esto, le está dando a entender muchas cosas acá"; "Le dijo todo"; "Orientándolo en el juego" y "Indirecta directa, sanción por preguntar y por contestar, justo con todos", entre otros comentarios.