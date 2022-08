Se viene una nueva guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Al parecer se trata de una guerra sin fin. Incluso, la panelista de Intrusos se comunicó con el abogado del ex futbolista, César Carozza, quien no estaba enterado del tema. "Esta decisión de Fabián Cubero ni siquiera fue consultada con su abogado. Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas del país", informó Maite.

La periodista confirmó que la novia de Manu Urcera tenía planeado un viaje a Europa, y es probable que la decisión de revocar el permiso tenga que ver con el mismo. De todos modos, no es la primera vez que Cubero toma una decisión así. "Es obvio que es un gesto para molestar", opinó Maite.

Quien también dio su punto de vista sobre este nuevo conflicto es el panelista Guido Zaffora: "Según Nicole, Mica Viciconte no ayuda para nada. Manu está más a favor de que todo esté más tranquilo. Mica tira nafta sobre el fuego", afirmó "acá las únicas perjudicadas son las nenas", indicó.

La fuerte descalificación de Nicole Neumann a Mica Viciconte

Nicole Neumann y Mica Viciconte volvieron a estar en guerra tras un corto periodo de paz entre ambas. La ex Combate criticó a la modelo por grabar a Sienna, una de sus tres hijas con Fabián Cubero, y criticarla por no ayudarla y reírse de la menor.

Sienna estaba caminando por la nieve y muy cerca de una especie de precipicio, en el que Mica interpretó que por negligencia de su mamá podría haber terminado en accidente.

"Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de reírte ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave. Se consciente", escribió Mica ante el video de Nicole.

Con esto se desató la guerra entre ambas y terminaron tirándose dardos, sin nombrarse. "La gente siempre va a hablar de vos, especialmente cuando te envidian a vos y a la vida que vivís. Dejalos. Vos afectás sus vidas, ellos no afectan la tuya", escribió la modelo.

Y, consultada por LAM fue lapidaria con la actual mujer de su ex: "Ya no entro en nada que no venga de alguien que me quiere", dijo y agregó: "Yo sigo mi vida feliz".