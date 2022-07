La fuerte descalificación de Nicole Neumann a Mica Viciconte

"Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de reírte ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave. Se consciente", escribió Mica ante el video de Nicole.

Con esto se desató la guerra entre ambas y terminaron tirándose dardos, sin nombrarse. "La gente siempre va a hablar de vos, especialmente cuando te envidian a vos y a la vida que vivís. Dejalos. Vos afectás sus vidas, ellos no afectan la tuya", escribió la modelo.

Y, consultada por LAM fue lapidaria con la actual mujer de su ex: "Ya no entro en nada que no venga de alguien que me quiere", dijo y agregó: "Yo sigo mi vida feliz".

Nicole Neumann explicó cómo eligió los nombres de sus tres hijas y qué le dijo Fabián Cubero

En medio de la fuerte polémica y escándalo con Mica Viciconte que se recrudeció hace unos días, Nicole Neumann cómo surgió llamar Indiana, Allegra y Sienna a sus tres hijas, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Guido Kaczka le consultó al aire a la modelo en Los 8 escalones del millón: “Llega la pregunta de Nicole, modelo, empresaria, conductora, rescatista de animales. Tiene sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. ¿Cómo eligió los nombres?”.

A lo que la rubia explicó: “Indiana era la hermana de una chica que era modelo, Carola Del Bianco. Cuando yo tenía 15 años, un día me presentó a la hermana y me dijo ‘Mi hermana, Indiana’ y yo dije ‘Qué buen nombre. El día que tenga una hija mujer, le voy a poner Indiana’ y así fue”.

“Allegra estaba ahí rondando entre algunos nombres como Azul y Coral. De golpe, viendo temas de moda, escucho que Allegra se llama la sobrina de Gianni Versace, la hija de la hermana que es quien hoy preside el imperio Versace. En realidad hablaban de algo feíto porque la chica tenía trastornos alimenticios pero dije ‘Qué buen nombre’. Allegra quiere decir ‘alegría’. Le pregunté a Indiana, que tenía 2 años nada más, cómo quería que se llamase su hermana: ‘¿Coral o Allegra?‘. Me dijo ‘Allegra’. Listo”, indicó Nicole Neumann.

“Y pero… la tercera no se llama Coral”, le contestó Guido Kaczka, a lo que Nicole amplió: “No porque ahí me empezó a gustar mucho el estilo y la forma de vestir de una actriz muy reconocida que se llama Sienna Miller y dije ‘Qué lindo nombre, se va a llamar Sienna’”.

Y ante un comentario de Carmen Barbieri sobre qué opinó en ese momento el padre de las niñas, Fabián Cubero, Neumann recordó: “No es que no lo dejé, le venía todo bien. Decía ‘me gusta’. No hubo oposición”.