Sebastián Villagra: "Una de mis maestras de escenario fue Claudia Lapacó, teníamos una relación muy hermosa"

Este año se presentó en dos festivales internacionales con una compañía de teatro aéreo llamada VOALA! con la que vuela por el mundo desde el año 2007. Los destinos fueron México y Ecuador.

- ¿Como llegaste a Buenos Aires?

En Santa Fe quedé seleccionado en un grupo de teatro aéreo con el que pudimos ir de gira por Europa, esa fue mi primera experiencia profesional. Allí se enamoraron tanto de nuestro trabajo que invitaron a la compañía a radicarse en España. La mayoría de mis amigos se quedaron, pero yo me volví a Santa Fe. Ahí seguí trabajando y formándome y tomé un seminario con Pepe Cibrian, sin saberlo fui elegido para participar en unas funciones de Otelo en el "Teatro Municipal" de mi provincia. Cuando terminaron las funciones pensé que se terminaba mi sueño, pero recién comenzaba. Pepe me invitó a Buenos Aires a participar de unas audiciones para Las Mil y Una Noches, armé un bolso y me vine. Fue un proceso arduo de selección y quedé, desde ese momento Buenos Aires es mi nuevo hogar.

- ¿Como fue tu experiencia con Pepe en las obras?

La verdad que fue espectacular. Para mi fue un sueño venir acá y trabajar en los teatros más importantes de Calle Corrientes. Conocí muchos amigos y aprendí muchísimo. Una de mis maestras de escenario fue Claudia Lapacó, teníamos una relación muy hermosa, siempre pasaba por el camarín de ella y me regalaba toda su magia. Me acuerdo que ella tenía un cuadro en la pared donde había un triángulo, donde se leía en cada vértice DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD y CONCENTRACIÓN. Esas tres palabras han delineado lo que sería mi trabajo.Con Pepe aprendí a estar en un escenario tan grande, a manejar la energía y a destacar mi particularidad en un universo tan grande de personas. Después seguí con él en otras obras como "El Ratón Pérez" en el Teatro Astral y "Calígula" en el Konex. Las Mil y Una Noches me daba la posibilidad de pisar el teatro El Nacional.

- ¿Que género te gusta más a nivel actoral?

Por suerte he tenido la oportunidad de hacer mucho teatro, musical, aéreo y de texto, el que más me gusta es el de texto, pero siempre en lo que hago hay una fuerte impronta física. Es difícil separar eso, por eso el musical me ha dado ese entrenamiento y precisión que ahora son parte de mi actor. Me gustan las obras que tienen algún tipo de humor y una poética particular. Mis últimos trabajos tenían una temática litoraleña en donde pude capitalizar toda mi experiencia y así poder volver a mi raíz. También fueron importantes porque me desafiaban y creo que no hay nada más interesante en la actuación que eso! De repente hacer de un gaucho y aprender palabras en guaraní e investigar ese universo maravilloso. Amo ponerme en la piel de otros y que eso sea variado, no me atrae hacer siempre lo mismo.

- ¿Que consejo le darías a los que se quieren dedicar a esto y viven en el interior?

El interior tiene una propuesta cultural muy enorme. Hay gente muy talentosa y siempre que voy a Santa Fe estoy al tanto de lo que se hace, porque es mi mayor referencia. Admiro mucho el trabajo que se hace allá. Creo que el mejor consejo, o el que me sirvio a mi es hacer, producir, lanzarse en cualquier lugar en donde estés. La geografía no importa, no es mejor un teatro que otro, en todo caso hay más gente en un lugar que en otro, pero la actividad es la misma, y el compromiso debe ser el mismo. Creo que uno se puede desarrollar en cualquier lado, si es un deseo venir a Buenos Aires, a la Capital, está bueno que lo intenten, pero si no, se puede hacer teatro en cualquier rincón. Lo que sí creo mucho en la formación y en los referentes.

-¿Cuales son tus mayores referentes del medio?

Tengo muchos referentes, de tono de actuación, energía, por nombrar algunos: Urdapilleta, Rodrigo de la Serna, Claudia Lapaco, Edda Diaz, con quien tuve la suerte de hacer un piloto para una película, la complicidad con ella y en el tiempo en el set fue super fructífero. En el teatro independiente hay muchos intérpretes que me vuelan la cabeza. Mis maestros son referentes, Lorena Vega, Toto Castiñeira, Felicitas Kamien, Raul Kreig, Daniel Vitale, Carlos Klein, entre otros. Me gusta el cine de Almodóvar y Alex de la iglesia.

-¿Cual es tu mayor objetivo?

Siempre es un objetivo que la gente pueda ver el trabajo que hago y acompañar los procesos y también mi objetivo siempre es hacer lo que me gusta, sería un placer poder trabajar siempre de lo que amo y me da felicidad poder compartirlo. Mientras seguir entrenando y que el universo conspire a mi favor! Atentos productores!!!