¿Siguen las internas en el panel de Flor de equipo?

Pazos se refirió a la emotiva salida de Denise Dumas de MasterChef y fue picante. "Yo creo que se viene una gran actriz", acotó, poniendo en duda el llanto de la mujer de Campi en su despedida del certamen.

Hace unas semanas, la periodista también tuvo un entredicho con Noe Antonelli. Al parecer, se habría quejado porque su colega presentó un informe sobre la invasión Rusa en Ucrania.

Este jueves, Nancy Pazos habló con Intrusos (América TV) y minimizó las polémicas.

"¿Están más relajadas? ¿Ya pasó todo?", le preguntaron a la integrante de Flor de equipo. "Nunca pasó nada", comentó Pazos.

"¿Y con Noe Antonelli?", le consultó Lucas Bertero. "Un día hablamos sobre el tema guerra. Yo hice la presentación del tema, debatimos y nos fui re bien de rating. Al día siguiente, dicen por cucaracha: 'Viene el tema de la guerra, presenta Noe'. Me sorprendió y dije: '¿Y yo ahora presento los temas de espectáculos?' Ahí quedó", detalló.

Noe Antonelli también conversó con Intrusos y habló de las internas en Flor de equipo.

"¿Cómo están los ánimos con las compañeras? ¿La tormenta pasó?", le dijo Bertero a Antonelli. "La tormenta pasó, pero fue heavy. A veces, es mejor hablar las cosas después del aire, pero se destapó la olla al aire y terminé contando lo que pasó con Nancy", sostuvo.

"¿Se quejó por aquel informe que te tocó presentar a vos?", le preguntó el periodista de Intrusos. "Yo no escuché que ella haya dicho que no tenía que presentar el informe, pero todos dicen que la escucharon. Trabajo hace muchos años, soy profesional y trabajo con todos lso temas. A mí no se ocurría en la vida pedir que no haga alguien tal o cual cosa", concluyó.

