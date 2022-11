Silvina Escudero habló tras la bronca por las expensas en el barrio privado donde vive

Silvina Escudero cuestionó a la administración del barrio por elegir esta fecha del año para avanzar con la obra. "No lo puedo creer. Todo el invierno roto... ¿y ahora lo empiezan a arreglar? ¡100 mil pesos por mes de expensas! ¡Qué lindo todo!", exclamó indignada.

Y por último, la morocha reveló que recibió una multa por utilizar la zona de la pileta mientras están en obra realizando el armando del deck. "Sumemos el monto de la infracción a las expensas", concluyó.

Embed

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Silvina Escudero dio detalles de cómo se dio el inconveniente por el monto de las expensas que le llegó y aclaró que no estaba señalizado que no se podía tomar sol en ese lugar que estaban reparando, justo en el comienzo de los días de casi verano.

"A mí correo electrónico me llegan el valor de las expensas, la fecha límite para pagar, y se ve que también la infracción. Pero nunca me llegó el mail diciendo que supuestamente no podías usar la pileta. A todo esto, el día que tomé sol ahí, no estaban los carteles de prohibido pasar. Cuando subí todo a Instagram, al día siguiente pusieron el cartel", indicó precisa Silvina.

Y remarcó al respecto: "Estuvo roto todo el año eso, todo el invierno para arreglarlo. Y cuando empieza la temporada de pileta se ponen a arreglarlo, con la gente trabajando al rayo de sol y no poder usar todo el establecimiento que son servicios que uno paga de las expensas. Nunca creí que unas expensas puedan tener un valor tan elevado".

Y sobre si se contactaron de la administración del barrio privado tras hacer el caso público, Silvina remarcó: "Sí, mandándome una multa, la cual ya contesté mediante abogado. Me causa gracia la ridiculez y mala organización".

silvina escudero.jpg

Silvina Escudero mostró la especial herencia que recibió para su casamiento

Silvina Escudero se casó por civil con su novio Federico y en diciembre lo hará por iglesia. Para ese día la bailarina mostró una sorpresa especial: se pondrá el vestido que usó su mamá en su casamiento.

Aún faltan algunas semanas para ese día, pero bien se sabe que los preparativos llevan mucho tiempo y es por eso que Silvina ya se empezó a encargar de todo para que sea una noche inolvidable.

Muy emocionada tocó el día de ver el vestido y decidió probarse el de su mamá, que le quedó pintando. Al parecer, su madre era tan delgada como ella.

La pieza es larga hasta los pies, de mangas largas y tiene una especie de "cola" que se desprende de la parte trasera aunque va todo junto. La tela es bordada, como con flores blanca y un tanto traslúcida, aunque advirtió que su mamá tenía una enagua abajo.

"Este es el vestido de novia de mi mamá, el que usó cuando se casó, no puedo creer que me entre, mamá era súper flaquita... Emoción", escribió al probarse el atuendo.