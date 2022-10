Silvina Escudero mostró la especial herencia que recibió para su casamiento

Muy emocionada tocó el día de ver el vestido y decidió probarse el de su mamá, que le quedó pintando. Al parecer, su madre era tan delgada como ella.

La pieza es larga hasta los pies, de mangas largas y tiene una especie de "cola" que se desprende de la parte trasera aunque va todo junto. La tela es bordada, como con flores blanca y un tanto traslúcida, aunque advirtió que su mamá tenía una enagua abajo.

"Este es el vestido de novia de mi mamá, el que usó cuando se casó, no puedo creer que me entre, mamá era súper flaquita... Emoción", escribió al probarse el atuendo.

Vanina Escudero recordó su internación de hace un año y se animó a contar qué enfermedad le diagnosticaron

En octubre de 2021, Vanina Escudero pasó por una dramática internación y operación de urgencia y este fin de semana la bailarina recordó aquel difícil momento al cumplirse un año y reveló qué enfermedad le diagnosticaron.

"SE CUMPLE 1 AÑO de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar", comenzó su extenso posteo en Instagram.

"Hoy, tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar. Pero arrojaron luz", siguió.

Y explicó qué tuvo: "Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida y te vas viendo afectada en diferentes aspectos que no lográs solucionar".

"Estuve años analizando mi aparato digestivo cuando el problema no estaba ahí, y vi mi fertilidad comprometida cuando hoy sé que ese era mi impedimento. Lamentablemente mi diagnóstico llega con una doble cirugía de urgencia que agradezco trataron con la idoneidad y profesionalismo que merecía", comentó Vanina Escudero.

Y remarcó: "Todo esto, ameritó un cambio importante en algunos hábitos, que ya les contaré. Porque la endometriosis me acompañará, espero ahora, más amablemente y será algo que tenga que ir controlando. Mujeres estemos atentas a los síntomas porque podemos calmar esta tormenta interna de sangre que de acuerdo a cada una será más leve o más fuerte".

"Tanto aprendí y podría contar y tanto más por aprender. Pero en un post no entra todo. Gracias a los médicos que me trataron y me apuntalaron y a los que al día de hoy sigo consultando. De alguna manera fue un renacer. Mujeres, no nos conformemos con respuestas que no cierran: busquen y consulten. Los miedos están pero se los combate!", cerró con valentía.