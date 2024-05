Silvina Escudero rompió en llanto al hablar del embarazo que perdió: "Es un duelo muy personal"

Y aseguró: “Me costó un montón, estuve muy triste y vuelvo a esto de ser positivo. Yo soy una mujer muy positiva, muy enérgica y de salir para adelante, pero bueno, me pegó muy mal y la pasé muy mal. Mi marido también”.

Más adelante, la conductora le preguntó por su edad, y luego de que Silvina dijera que tiene 40 años, sostuvo: “Hay mujeres o parejas que están años. La verdad es que desde que esto se hizo público mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas, tanto mujeres como hombres, que han atravesado esa situación tan dolorosa, ese duelo que es tan silencioso, tan personal y solitario”.

“Es un tema del que no se habla porque nadie lo quiere contar y por lo general la mujer se guarda, se encierra a transitar sus cambios corporales y su duelo en la intimidad”, agregó

“Por muchos meses fue algo de lo que no podía hablar porque era un mar de lágrimas. Las historias que me comparten son súper dolorosas, de años y décadas de tratamientos y de búsqueda”, reveló.

Luego, Escudero se quebró y destacó: "A pesar de todo lo que me ha sucedido soy una agradecida de la vida que tengo y sigo luchando por mis sueños. Me conmueve porque estoy muy sensible todavía”.

“Igual me honra hablarlo porque me honra mi embarazo y mi bebé. Teníamos un nombre y lo nombro mucho con mi marido y mis amigos, constantemente”, confesó.

Y cerró conmovida: “Abrazo a todas las parejas que están atravesando eso, me parece que si uno no lo atraviesa no sabe lo difícil que es. Nadie habla de eso, pero es un duelo muy personal, es la vida que me tocó”.

El preocupante drama familiar que atraviesa Silvina Escudero: "Recen por su salud"

Este viernes la bailarina Silvina Escudero se abrió ante sus seguidores en las redes sociales y comentó una difícil situación familiar que le tocó enfrentar en las últimas horas.

Lo cierto es que en último tiempo Silvina Escudero vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al perder un embarazo y a partir de ese suceso sus seguidores están atentos a sus posteos para poder brindarle apoyo y cariño.

En esta ocasión, la modelo contó a través de sus historias que unas sus mascotas, la gata llamada Afrika, se encuentra muy enferma y por eso motivo no pudo despegarse de ella en las últimas horas.

Silvina Escudero preocupada por su gata

"Pegadita al huevito donde duerme Afri. Hoy está pachucha mi chiquita hermosa así que firme como soldado con ella y los que puedan y quieren recen por su salud. Gracias", escribió.

Acto seguido, compartió un tierno collage con distintas fotos de ella y su mascota y expresó: “El amor que le tengo a mi bebita chiquita, hermosa mía”.