Sol Pérez abandona Nosotros a la mañana: los motivos y a qué pantalla se iría

Ahora, según información exclusiva de PrimiciasYa, la panelista da un paso al costado y deja el ciclo este viernes. Según fuentes cercanas a la rubia se habría cansado de esperar una propuesta distinta del ciclo, no quería ser más panelista sino que esperaba que le propongan conducir.

Además, Sol está en plenas charlas y negociaciones con Telefe para sumarse a esa pantalla. En los próximos días habrá más novedades.

image.png

Escándalo con Sol Peréz en Nosotros a la mañana y dudas sobre su continuidad

Se viven momentos decisivos en El Trece con la continuidad de Sol Pérez en Nosotros a la mañana. Todo sucedió en medio de las vacaciones de la rubia en Europa.

Sol pidió unos días a la productora y al canal, pero -sin avisarle a nadie del programa- las alargó una semana más. Eso no causó gracia entre los demás integrantes del ciclo que conduce El Pollo Álvarez.

La excusa de Sol son los preparativos de su boda con su novio Guido Mazzoni que será el próximo año. Según pudo averiguar PrimiciasYa, mientras se define qué pasará con su puesto laboral, en su lugar se mantuvo Belén Francese, que era solo un reemplazo.

Belén se convirtió en el caballito de presión del ciclo contra la ex chica del clima. La producción la mantiene, no le da fecha de salida y tampoco quiere que se vaya. Además, esto es un tipo de castigo a la rubia por la “macana” que se mandó de no avisar que se tomaba una semana más.

El programa logró consolidarse en las mañanas y el rating lo acompaña hace rato. Las figuras van cambiando, pero la gente lo elige igual, por eso consideran que Belén ya es parte del equipo y la maniobra de Sol, pese a que ya volvió al aire recién esta semana, enojó a todos y ahora analizan qué sucederá con ella.