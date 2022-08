Sol Pérez reveló la fecha de su casamiento con Guido Mazzoni

Embed

"Él (Guido) resolvía todo porque yo nada. Yo fui de vacaciones. La verdad, no me lo esperaba. Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", comentó Sol, quien le ganó al conductor en el Jenga y se llevó 100 mil pesos.

Y en cuanto a la fecha de casamiento, expresó: "Nos casamos en noviembre de 2023, no tenemos todavía fecha, falta. Estamos los dos laburando, a Guido le va bastante bien, aparte hay que trabajar para pagarse un casorio... ¡Es carísimo!".



Cómo fue la romántica propuesta de boda de Guido Mazzoni a Sol Pérez

Sol Pérez anunció que se casa con su pareja, el empresario del mundo fitness, Guido Mazzoni. La panelista compartió en su cuenta de Instagram, un video del momento en el cual su novio le hizo la propuesta formal.

Ocurrió en Capri, uno de los destinos elegido por ellos para disfrutar de unos días de amor y relax. Mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo, el preparador físico le preguntó a la diosa si quería ser su esposa.

Sol posaba para una foto, pero -al parecer- no sabía que el teléfono estaba filmando. En ese instante, Guido sacó un estuche con el anillo de compromiso. Enseguida, se fundieron en un tierno abrazo.

"Nos casamos! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor", escribió la rubia en la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de comentarios de sus amigos.