Sol Pérez habló de su fuerte pelea con Eliana Guercio en Gran Hermano y explicó por qué lloró

"Para mí es un debate de televisión y queda en el debate", explicó sobre lo sucedido con Guercio. En cuanto a lo que le dijo Eliana que era "de cuarta" lo que hacía, Pérez se defendió: “Cada uno tiene su opinión, está bien, es respetable. No me importa. La verdad que quiero como quitarle un poco de peso a la situación".

"Es un trabajo que yo quiero disfrutar, es un programa hermoso, que amo hacer y que le pongo todo. Entonces quiero disfrutarlo, te juro que lo quiero disfrutar. Cada uno va por la vereda que quiere en la vida", continuó la panelista.

Sobre los audios que mencionó la esposa de Chiquito Romero mostrando su teléfono celular, Sol Pérez comentó: "No quiero decir absolutamente nada. Para mí es un trabajo de televisión, es un debate, y siempre que sea con respeto no pasa nada. Tampoco uno tiene la verdad absoluta. A veces uno se confunde, se equivoca, y no tengo nada para decir de verdad con respecto a ella ni a nadie”.

Sobre el final, Sol comentó por qué se quebró tras esa tensa discusión: “Lloré porque estaba sensible de verdad. No pasa nada, yo tengo que aprender a no ser tan sentimental. No tengo problema con nadie, saludo a todo el mundo. Intento no herir a nadie y si así lo hago, pido disculpas siempre y no va a haber una vez que no lo haga porque me parece que así se sigue trabajando y no tengo ningún problema con nadie”.

sol perez eliana guercio 1.jpg

Sol Pérez se quebró al aire tras un fuerte cruce con Eliana Guercio en el debate de Gran Hermano

Este martes, en Gran Hermano, Telefe, Sol Pérez y Eliana Guercio se cruzaron fuerte en medio de una discusión por la jugadora más popular del reality, Juliana 'Furia' Scaglione.

"Me encanta escucharte decir esto, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá", comenzó diciendo Sol Pérez señalando con las manos por encima de su cabeza, luego de que Laura Ubfal se mostrara por primera vez imparcial con Furia.

Inmediatamente, intervino Eliana y disparó de forma irónica: "Estoy contentísima porque ya a Laura podemos considerarla una profesional. Ahora sí"."¿Perdón? ¿Vos tenés algún problema conmigo?", le preguntó Sol a Guercio visiblemente enojada. "Vos tenés problemas con Laura desde que empezó", le respondió Eliana.

"¡Laura! ¿Nosotras tuvimos problemas?", le preguntó Sol a Ubfal. "Chicas, cálmense", expresó la periodista tratando de poner paños fríos. Acto seguido, entre los gritos de las dos, Sol lanzó filosa: "Vos te creés que esto es una guerra de vedettes y esto es un debate".

"Estás haciendo un análisis del trabajo de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío un montón de veces", le contestó Eliana. "¿Cuándo?", le preguntó la modelo.

"Te acordás de que el otro día te mandé de audios después de que...", dijo Eliana y Sol habló encima: "Vos tenés un problema personal con Ceferino (Reato), conmigo porque sos fanática de Furia. Tenés comentarios horribles para con las mujeres y lo voy a sostener".

"Me importa cero, porque vos vas por una vereda y yo voy por otra ", le contestó Guercio. "Gracias a Dios y al cielo", le retrucó Pérez.

Minutos más tarde, Sol se mostró muy afectada por la discusión con la mujer de Chiquito Romero, y rompió en llanto. "El año pasado esto jamás pasó, vengo avisando hace tiempo a la producción que veo comportamientos y cosas que no me gustan", afirmó la abogada.