Sol Pérez respondió a la polémica por su exigida rutina de ejercicio durante el embarazo

En medio de la repercusión, la analista de Gran Hermano decidió no mostrarse indiferente antes las críticas que recibió y cruzó a un usuario de X que opinó acerca del tema.

“Esta obsesión que tienen con ejercitarse tiene que ser algún tipo de trastorno”, escribió el internauta citando la noticia que mostraba la rutina de Sol.

Fue ahí, que ella recogió el guante, y contestó: "Se llama salud. Está avalado por médicos, entrenadores y expertos en salud. Pero seguro vos sabes más, la próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos".

La rigurosa rutina de entrenamiento de Sol Pérez, en la semana 30 del embarazo: "Da impresión"

Sol Pérez está en la recta final de su embarazo, pero sus ganas de entrenar no se detienen en lo más mínimo. Y, en un video que publicó en las redes generó un alto impacto por el riguroso entrenamiento que continúa realizando, a pesar de estar embarazada de 30 semanas.

En Arriba Argentinos (El Trece) compartieron al aire el material y hablaron con un especialista sobre el entrenamiento de la panelista.

“Sorprendió y da un poquito de impresión. Sabemos que Sol Pérez siempre ha tenido rutinas muy exigentes de gimnasia porque ella fue siempre muy fitness. Pero ahora está embarazada de 30 semanas y mirá cómo hace sentadillas, con peso, con la pelota, que es pesada”, comenzó diciendo May Martorelli.

“Cuando yo estuve embarazada, hace no tanto tiempo, me llegaban muchísimos videítos de estos y, en general, el médico te recomienda ‘no hagas fuerza’. Me parece que la gran pregunta y la clave es qué tipo de fuerza es la que sí podés hacer. Evidentemente, también uno asume, y lo ha dicho Sol Pérez, cuando estás esperando a tu bebé, lo que más querés es cuidarlo, la prioridad es cuidar al bebé. También cuidarse una y estar saludable. Así que me parece que la gran pregunta es cómo logramos ese mix que sea saludable”, continuó Valeria Sampedro.

Y completó: “Leo Martínez es entrenador y nos va a ayudar a entender. ¿Ves estas imágenes, Leo, y qué te pasa?”. “La verdad que es recomendable. Yo vi las imágenes y me parece fantástico. Las chicas que están embarazadas no solo tienen que hacer, sino que deben hacer actividad física bajo supervisión, primero del médico, y después de un entrenador, un profesor de educación física, que monitoree las cargas. Eso es fundamental”, respondió el especialista.

“Tiene que ver con la historia personal de cada persona, de cada embarazada, para hacer el tipo de actividad física. Hay distintos tipos de entrenamiento de la fuerza, de la elasticidad, entrenamiento metabólico. De hecho, tenemos una atleta olímpica, Belén Casetta, que entrenó estando embarazada y llegó a los Juegos Olímpicos”, finalizó.