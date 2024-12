Sol Pérez reveló el duro momento que vivió durante la búsqueda de su primer embarazo

"Empecé con un montón de mambos de todos los meses ver si quedaba o no y me daba negativo. Me pasó un montón de veces de creer que estaba embarazada un mes y pico y darme cuenta que no y era trágico", admitió.

En ese sentido, recordó: "Mi ginecóloga me dijo que busque un año y si no quedaba empezábamos a ver otras opciones, pero que relaje. Me relajé, volví a entrenar fuerte, volví a comer saludable y ahí quedé embarazada".

“Yo todos los meses iba y compraba el test por las dudas. La esperanza nunca se me iba. En ese momento tenía muchas peleas con Guido, porque el hombre como que no entiende la carga que le pone la mujer. Guido no entendía la carga que yo le estaba poniendo", continuó.

“Para mí, era un problema mío. O sea, era el yo no poder. Entonces le dije a Guido, ‘dejá de reírte’. Porque Guido se toma todo con humor. O sale de situaciones pesadas con humor", contó.

Sol Pérez se enteró en vivo del sexo de su bebé y confirmó cómo se llamará

Sol Pérez y su pareja, Guido Mazzoni, estuvieron en Cortá por Lozano (Telefe), conocieron el sexo de su bebé y anunciaron el nombre que eligieron.

La panelista y el empresario cortaron una torta, decorada en dos tonos, rosa y celeste. Al sacar la primera porción, el interior estaba de un solo color: ¡celeste!

"¡Es un varón!", exclamó Sol, mientras todos los integrantes del programa celebraban y aplaudían a la feliz pareja.

"Yo estaba convencida que iba a tener un varón!", comentó la panelista. "¿Y el nombre? ¿Ya lo tienen?", quiso saber la conductora, Verónica Lozano. "¡Se va a llamar Marco!", confirmó Guido.

"Es un nombre que buscamos los dos. Buscamos un nombre italiano", explicó el empresario sobre cómo definieron el nombre para el bebé.