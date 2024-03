Sol Pérez se quejó con las autoridades de Telefe tras el cruce con Laura Ubfal: "A todos nos hizo ruido"

Así las cosas, esta mañana cada una desde los respectivos streamings en los que trabajan, las dos mujeres se refirieron a la cuestión. Y si bien Sol aseguró que a todos le hizo ruido ese frase de "te sentís identificada", aseguró que en ningún momento se sintió involucrada y remarcó que sólo estaba opinando.

"Entiendo que ella lo dijo como que yo lo había pasado en su momento esto de tener que aclarar, pero no tenía nada que ver. Era como que no venía a lugar y aparte me parece que si justo Laura había tenido en su momento un cruce, cuando la madre de Sabrina le había había dicho que la había tratado a Sabrina de escort. Entonces digo: pará, ¿vos qué sentís, que yo me siento representada?", argumentó molesta Sol en charla con Lizardo Ponce y Lola Latorre desde Rumis (La Casa).

En tanto, desde República Z Laura Ubfal detalló lo que pasó durante el corte del debate luego del cruce. "No quise acercame, porque están todo ahí y no quise hacer un escándalo", contó y remarcó que le escribió a Sol por privado por lo que pensó que todo había quedado bien. Pero la periodista de espectáculos reveló que cuando volvieron del corte supo que se había ido "a quejar a las autoridades". Y concluyó sentenciando picante: "¡Esto no es una escuela o un jardín!".

Laura Ubfal cruzó con todo a Sol Pérez en Gran Hermano 2023 y se negó a pedirle disculpas

El lunes en el Debate de Gran Hermano, Telefe, Laura Ubfal y Sol Pérez mantuvieron un fuerte cruce al aire ante la atenta mirada de Sabrina Cortez, la última eliminada de la casa tras su reingreso.

"No coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol y Ceferino. Es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda, todas las chicas que están en la casa son hermosas...", observó Laura Ubfal.

Y Sol Pérez la cruzó: "No dije eso Laura. Dije que la critican por su vida privada, que si sube fotos a una aplicación, que si no las sube, que si hizo casting sábana... qué les importa eso con Sabrina dentro de un juego".

"Yo creo que te estás identificando Sol y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas", le marcó Ubfal. Y ahí Sol estalló: "No me estoy identificada nada y no me encasilles en ningún lado Laura".

"Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de Furia, cuando sos fanático no sos imparcial", añadió enojadísima la panelista. Y la periodista le contestó: "¿Me dejas terminar de hablar? Digo lo que me parece, si vos hablas yo también puedo hablar", mientras que Sol le advirtió: "No hables de mí".

"No tiene nada que ver la belleza o no belleza, el juego de Sabrina es la que la deja afuera", finalizó Laura Ubfal su análisis en medio de un clima tenso.