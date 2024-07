Sol y agua: las sensuales fotos de Mauro Icardi tras separarse de Wanda Nara

El futbolista del Galatasaray compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde se lo ve luciendo su cuerpo todo tatuado al sol en distintas poses mientras disfrutaba de la piscina en soledad.

En alguna de las postales Mauro se mostró con su toallón cubriendo su cintura mientras se fotografiaba frente al espejo.

El posteo del delantero se llenó de comentarios a puro elogio de su figura y los fanáticos del club donde juega le demostraron el gran cariño que le tienen.

"Claro!!!! Así me gusta!!! Sos hermoso... Joven y talentoso... Toda la vida por delante y miles de mujeres queriéndote conocer", "Se feliz Mauro! Te lo mereces!", "Es como que sin Wanda le falta ese no se que...", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Las fotos de Mauro Icardi disfrutando a pleno de la pileta.

Las primeras vacaciones de Wanda Nara soltera tras la separación de Mauro Icardi

Luego de que Wanda Nara confirmara su separación de Mauro Icardi, la rubia decidió tomarse unas vacaciones con sus dos hijas Francesca e Isabella en Brasil.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió diferentes postales de sus días en Río de Janeiro. Al viaje también la acompañó su amigo y estilista, Kennys Palacios.

En las fotos se puede ver que la conductora y las niñas disfrutaron de la playa, el mar y helados frutales. También mostró algo del lujo que suele exhibir con sus carteras de diseñador.

La semana pasada, Wanda había dicho sobre su ruptura con el futbolista: "Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola".

“No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, había agregado la influencer.