Soledad Silveyra: "Yo voto a favor de la eutanasia"

En una entrevista con Mamás Felices por UCL TV, Solita coincidió con su colega. "Soy una persona que está totalmente de acuerdo con la eutanasia. Yo voto a favor de la eutanasia", sostuvo.

La actriz indicó que a ella también le gustaría poder tener una "muerte digna". "Es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo que vamos a recibir todos. Entonces, quiero recibirla cuando yo decida que soy una carga para los demás", explicó.

Por último, Solita pidió que salga pronto una ley que regule el tema en la Argentina. "Acá se presentó un proyecto, donde en un momento la ley dice 'suicidio asistido'. A mí no me gusta la palabra 'suicidio'. Se suicidó mi madre, yo no me quiero suicidar, me quiero ir a de la vida con una sonrisa y poder decir 'chau'", sentenció.

Qué es la eutanasia

El término de eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”.

La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. La eutanasia se practica tanto en humanos como en animales de otras especies. El resonante caso que hubo en Colombia sobre eutanasia.