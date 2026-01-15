Sorpresa en los medios: el comunicado de Héctor Maugeri tras dejar Editorial Perfil

Después de 42 años de trayectoria en Editorial Perfil, Héctor Maugeri decidió cerrar una etapa fundamental de su carrera. El periodista comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud.
"Quiero contarles que tomé la decisión personal de desvincularme de manera definitiva de la Editorial Perfil, luego de 42 años en la empresa, 30 años de la construcción y realización de la Revista Caras y dos temporadas televisivas en Caras TV Y Net TV en la conducción del ciclo de entrevistas", comenzó contando.
En su publicación, Maugeri dejó en claro que por ahora prefiere mantener la calma respecto a lo que vendrá: "Por el momento, no tengo nada que agregar. Quizás más adelante tenga algo que decir. Pero hoy, y desde lo personal estoy siempre con la ilusión de proyectos y la concreción de nuevos sueños", expresó sobre su futuro.
El periodista también se refirió al vínculo con su público, que considera uno de los pilares de su carrera: "Mi vínculo con la gente sigue siendo hermoso, verdadero y de un amor que me emociona profundamente. Jamás vamos a dejar de estar unidos. Porque ustedes vieron lo que muchos no pudieron ver: el compromiso, el estudio y por sobre todo, mi lenguaje emocional con cada uno de los 370 invitados que visitaron el set de Máscaras".
Maugeri aprovechó el comunicado para agradecer a quienes lo acompañaron en el camino: "Gracias a cada uno de los profesionales que creyeron en mí. A los que hicieron de +Caras una experiencia única convirtiendo un programa de televisión en un catálogo de emociones, ganador del premio Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas del Año".
Además, cerró con una frase que resume su mirada positiva y esperanzada: "Ahora soy yo el que los abraza y los honra. Nunca olvidemos que a la gente buena siempre le pasan cosas buenas".
Héctor Maugeri es Licenciado en Periodismo y desde sus primeros pasos se vinculó al mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera colaboró en diversos diarios y revistas de actualidad, perfeccionándose especialmente en el género del reportaje.
Su recorrido lo llevó a convertirse en biógrafo oficial de figuras emblemáticas como Lolita Torres, Ana María Campoy y Nelida Roca. Además, trabajó como redactor en La Semana, Fama, Semanario, Libre y Eroticón.
Maugeri también forma parte de APTRA y ha sido distinguido con premios Perfil en reconocimiento a su extensa y destacada labor periodística. En 2015, sumó otro hito a su carrera con la publicación del libro “Divas”, donde plasmó su mirada sobre grandes referentes del espectáculo.