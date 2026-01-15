Sorpresa en los medios: el comunicado de Héctor Maugeri tras dejar Editorial Perfil

Maugeri aprovechó el comunicado para agradecer a quienes lo acompañaron en el camino: "Gracias a cada uno de los profesionales que creyeron en mí. A los que hicieron de +Caras una experiencia única convirtiendo un programa de televisión en un catálogo de emociones, ganador del premio Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas del Año".

Además, cerró con una frase que resume su mirada positiva y esperanzada: "Ahora soy yo el que los abraza y los honra. Nunca olvidemos que a la gente buena siempre le pasan cosas buenas".

héctor maugeri

La trayectoria de Héctor Maugeri

Héctor Maugeri es Licenciado en Periodismo y desde sus primeros pasos se vinculó al mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera colaboró en diversos diarios y revistas de actualidad, perfeccionándose especialmente en el género del reportaje.

Su recorrido lo llevó a convertirse en biógrafo oficial de figuras emblemáticas como Lolita Torres, Ana María Campoy y Nelida Roca. Además, trabajó como redactor en La Semana, Fama, Semanario, Libre y Eroticón.

Maugeri también forma parte de APTRA y ha sido distinguido con premios Perfil en reconocimiento a su extensa y destacada labor periodística. En 2015, sumó otro hito a su carrera con la publicación del libro “Divas”, donde plasmó su mirada sobre grandes referentes del espectáculo.