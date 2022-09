Ricardo Montaner explicó por qué fue duro con un participante y lo hizo llorar en La Voz Argentina 2022

“Yo quería decirte que reconozco que he sido ‘fuerte’ contigo a la hora de couchearte, y todo eso, pero quiero que sepas que tengo una razón que lo justifica: yo siento que a nivel masculino tú eres la voz más poderosa que tenemos en el programa este año”, dijo sincero el jurado.

Y fundamentó: "Entonces, se justifica que yo sea exigente contigo porque sé que no tienes fronteras, lo sé. Entonces espero que tengas en cuenta eso en el futuro, cuando ya no estemos juntos, que estés haciendo tu camino, que sepas que hubo un tipo que te trató recio porque sabía exactamente que tu futuro era impredecible, largo, infinito. Felicidades”.

El participante no pudo evitar las lágrimas y comentó: “Gracias Montaner, yo tengo los cassettes tuyos en mi casa. Que me lo digas vos, para mí es un placer enorme. Yo solo quiero decir que sigan por sus sueños, porque yo pensé que con 39 años ya no se me iba a dar”.

“Cuatro veces vine a hacer el casting y les mando saludos a todos los que conocí en los castings, que hemos golpeado puertas un montón. Y la verdad es que me emociona, porque se lo dice un pibe del barrio de La Matanza, así que ‘a seguir adelante’”, cerró el participante.

La íntima confesión de Ricardo Montaner al borde de las lágrimas

El relato de Ricardo Montaner el jueves por la noche, donde le contó a sus hijos, Mau y Ricky, la importancia de una de las canciones interpretadas en el knockout de su team para sellar el comienzo de la historia de amor con su mujer y madre de los chicos, Marlene Rodríguez.

Conmovido entonces al escuchar a Juan Manuel González Mir cantar 'Óleo de una mujer con sombrero', de Silvio Rodríguez, Ricardo Montaner abrió su corazón y al momento de su devolución, preguntó "¿Me permiten decir algo personal, primero? Aprovecho que el knockout es del equipo de Mau y Ricky y les voy a confesar algo personal".

Y cuando Mau quiso saber de qué se trataban las misteriosas palabras de su padre, el músico adelanto "Es que es algo muy personal... "Es que tiene que ver con mami...".

Y mientras Ricky disparó sincero "Pensé que era una historia que no me iba a gustar", su padre le aseguró: "No, te va a encantar. Yo pienso que te va a encantar, porque estás aquí gracias a eso", antes de meterse de lleno en el recuerdo a puro sentimiento.

"Marlene iba a dirigir su primer video para mí. Nos fuimos a una playa con una troupe como de 30 personas. La playa quedaba como a tres horas y media de carretera desde Caracas, hacia el Oriente del país, donde hay unas playas hermosas", comenzó a recordar emocionado.

Y agregó que "Antes de llegar al sitio donde filmamos, paramos en un lugar a tomar café y comer empanadas. Y a mí se me ocurrió bajar la guitarra...", al tiempo que les explicó antes de llegar al punto que "Hasta ese momento, tu mamá y yo no habíamos cruzado prácticamente palabra".