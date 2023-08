Susana Giménez se sumó al furor por Barbie con una increíble foto

barbie 1.jpg

La conductora se enganchó con la tendencia de transformar su imagen en la de Barbie con la app de Inteligencia Artificial que permite transformar a cualquier persona en la muñeca o Ken a partir de una foto.

Susana, quien últimamente se muestra cada vez más activa desde la virtualidad, compartió el resultado en sus historias de Instagram luego de utilizar el popular filtro y sorprendió a sus seguidores con el revelador resultado del montaje de la imagen.

Mirá.

susana gimenez barbie.jpg

Se conoció el gran gesto que Susana Giménez tuvo con Wanda Nara en medio de su delicado estado de salud

Susana Giménez es una de figuras más importantes del espectáculo argentino, y sin duda una de las más queridas por el público por su generosidad y su espíritu solidario. Prueba de ello es la noble actitud que la diva tuvo Wanda Nara en medio de su delicado estado de salud.

Lo cierto es que en las últimas horas la mujer de Mauro Icardi decidió romper el silencio y confirmarle su duro diagnóstico a Ángel de Brito, quien el lunes por la noche compartió desde LAM, América Tv, parte de la conversación que mantuvo con Wanda detallándole cómo está y cómo seguirá su vida y la de su familia con esta prueba que la vida les pone por delante.

Así, tras revelarle al periodista que, a pesar de haber volado a Turquía con su familia, estará viajando constantemente para hacer el tratamiento indicado en Fundaleu y con un profesional que le recomendó su amiga Susana Giménez, quien inmediatamente la llamó ni bien trascendió en los medios aquella primera internación de urgencia en Los Arcos de Palermo.

"Ella me llamó, se contactó conmigo y me recomendó a un médico excelente para que yo pudiera tratarme", le explicó Wanda Nara a de Brito en una larga comunicación virtual, en la que además le confió sobre el gesto de Susana para con ella: "Hace 15 años que me trato en otro país. Mi médico de cabecera está en Milán y acá tuve que salir, de la nada, a buscar médicos y especialistas. No conozco a nadie y ella me ayudó".