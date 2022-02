Tajante respuesta de Lizy Tagliani a un despectivo comentario

lizy tagliani 1.jpg

Al leer esto, un usuario de la red social Twitter salió al cruce: "Te puede caer bárbaro Lizy Tagliani pero de ahí a decir que es hermosa...", tiró.

Lizy, al leer esto, no dudó en responderle con mucha altura al usuario de nombre Carlos: "Depende la perspectiva, yo pensaba como vos hasta que un día unas chicas rusas que no hace falta que te las describa de lo diosas que eran me dijeron sos hermosa".

Y añadió: "Yo pensé me están boludeando, pero después descubrí que como ellas allá había millones y yo era diferente y hermosa para ellas".

lizy tagliani.jpg

La drástica decisión de Lizy Tagliani tras separarse de Leo Alturria

Hace unos días, Lizy Tagliani anunció que se separó de Leo Alturria luego de dos años y medio de relación. "Buen día. Nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo. Son costos de esto de ser conocida. Con Leo hace casi dos meses que no somos novios. Nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos", expresó la conductora en un posteo en Instagram.

LIZY.jpg

A poco de la ruptura, Lizy sorprendió a todos sus seguidores con una drástica decisión. En un posteo, la conductora de Trato hecho posó vestida de monja y escribió: "Basta, ya lo decidí". Fiel a su estilo, Lizy desplegó su gran sentido del humor, en medio del revuelo por su ruptura.