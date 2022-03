Tajante respuesta de Nazarena Vélez a Carmen Barbieri

Embed

"Nunca me arreglaría con Carmen. Me parece que hay cafés que no valen la pena, eso no quita que sea una buena mujer. Sé que es una buena mujer, que es una laburante, pero se dijeron cosas muy tremendas", lanzó la actriz.

Y reveló: "A mí me dijo que fui culpable de lo de Fabi (Fabián Rodríguez), por ejemplo. Siento de verdad que está bien así, cada una por su camino".

"¿Carmen te dijo eso en público? ¿No te pidió disculpas por eso?", le preguntó Angel de Brito. "No, nunca", contestó Nazarena, quien hace unos días se refirió a la versión de romance con Jorge Rial de hace años.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez

De esta manera, Carmen Barbieri aseguró sobre Nazarena Vélez: “Nunca tuvimos un problema trabajando o personal, las cosas pasaron muy a pesar de nosotras. Quizá ahí nos dejamos de hablar y hubo malos entendidos”, refiriéndose al final escandaloso del noviazgo de sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez, con denuncias cruzadas en la Justicia.

Nazarena Vélez y Carmen Barbieri supieron trabajar juntas sobre las tablas, pero tras la escandalosa separación de sus hijos las actrices de distanciaron.

Y si bien la conductora de Mañanísima no ahondó en el tema que ya quedó en el olvido, al menos para las dos familias donde cada uno de los chicos rehicieron sus vidas, volvió a afirmar: “Yo con ella no tengo nada malo, de verdad, y creo que ella tampoco. No estoy peleada ni nunca estuve solo que no nos damos bola, no somos amigas”.

En tanto, sí deslizó Carmen sobre Nazarena: “Creo que ella estuvo enojada un tiempo pero ahora ella cambió mucho, veo cómo trabaja y lo hace muy bien”.

Y como para echar un manto de piedad sobre la cuestión, Pampito propuso: “Tendrían que hacer un mano a mano”, a lo que Carmen aseguró que de concretarse: “Vamos a llorar todos, salimos nadando”.