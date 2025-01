Tato y Ulises se reencontraron con sus madres en un emotivo Congelados de Gran Hermano 2024

Además, le remarcó: “Todos te extrañamos muchísimo, pero queremos que te quedes porque sabemos que acá es dónde querés que estar. Queremos que te diviertas y que te enfoques en el juego. Todo lo otro lo vas a poder hacer afuera. Disfrutá y no te quedes con ganas de nada”.

Embed

Más tarde, ingresó Rosana, la mamá de Ulises. Ni bien lo vio, la mujer expresó: “Te vengo a tranquilizar y decirte que toda la familia está bien. Tu papá, tus hermanos, tus cuñadas, tus sobrinas, tus amigos y compañeros, tíos, primos… acá te traigo unas imágenes”.

También, le pidió: “Tranquilizate. Yo siempre me acuerdo de tu entereza y fuerza, así que ahora tenés que poner eso para jugar este juego. Todo en tu vida lo hiciste solo, así que tranquilo, mi amor”

Por último le manifestó que “lo quiere ida y vuelta hasta el cielo”. Cuando se fue su mamá y descongelaron a los jugadores, el cordobés se tiró al suelo y, fiel a su estilo, comenzó a gritar para agradecerle a Rosane y, por supuesto, a su provincia.

Embed

La contundente frase de Martina sobre Luca tras su apasionado beso con Tato en Gran Hermano 2024

Después de que los participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe), Martina Pereyra y Santiago Algorta, se besaran enfrente de sus compañeros, la rubia tuvo una charla de chicas con Chiara Mancuso y se refirió al eliminado Luca Figurelli, con quien tuvo un breve affaire.

En su habitación, Chiara le comentó: "Mirá si te ponés con Santi a chapar y vuelve Luca". "Me mato", dijo Martina de manera contundente.

Y siguió: "Es lo que hablábamos con Luz (Tito). Yo acá había dicho que me gustaba Luca y mirá si él llega a volver en un repechaje. Ella me decía: 'no, no creo que vuelva, para mí no va a volver ni en pedo'".

"Bueno, igual si vuelve... qué querés que haga. Ya está. Él estaba medio dormido", opinó Mancuso. "Sí, además él había dicho que no haría algo acá. A Brian le había dicho: 'ni en pedo'".