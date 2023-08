Tenso cara a cara al aire de Carmen Barbieri y Estefi Berardi: "Desagradecida"

"¿Qué te enojó tanto?", le consultó Berardi. Y la conductora lanzó con una sonrisa: "Que sos una desagradecida. Que en la vida de los desagradecidos se sirve Dios".

"Es un montón", contestó la panelista un tanto sorprendida por las palabras de la conductora. "En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora: 'no voy a venir'. Te iba a decir: 'claro, andá a sopletearte así estás más bronceada. Sopleteate todo el cuerpo, mami'", argumentó Barbieri.

"Te estás yendo al pasto. Escucha…", se intentaba defender Estefi. "Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder", insistió Carmen.

"¿No se me pudo pasar el avisarte?", sostuvo Berardi. Y la animadora cerró: "Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta".

Carmen Barbieri reveló qué hace por Wanda Nara en su momento más difícil de salud

Luego de emocionarse por el gesto de Maxi López de viajar de urgencia a la Argentina por Wanda Nara y estar cerca de sus hijos, Carmen Barbieri reveló este martes en Mañanísima, Ciudad Magazine, la buena acción que tuvo con la mediática a la distancia en este difícil momento.

"Es algo que nos preocupa a todos la verdad. Yo tengo una canasta de oración y vivo rezando con mi prima Adela nos la pasamos rezando, que ella vive muy cerca de la iglesia de Santa Adela", comenzó su relato.

"Rezamos por todos, especialmente cuando surgen noticias como las de Wanda Nara", precisó Carmen sobre la energía positiva que trata de enviarle a Wanda para su pronta recuperación.

"Si tenés ganas de vivir se sale adelante. Yo estoy contenta porque Wanda está bien con su marido, Mauro, que está bien con la familia, que está bien con su ex", destacó la actriz.

Y remarcó: "Esto (el apoyo de su familia) es tan importante cuando no sabes qué tenés. Porque la familia es lo más importante. Es la que te apoya, la que va a estar con vos".

"Con Georgina tenemos una canasta de oraciones y estamos rezando por tanta gente y todo está saliendo bien", finalizó la conductora movilizada por el caso.