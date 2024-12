Tenso cruce al aire entre Ulises Apóstolo y Santiago Algorta en Gran Hermano 2024: "De frente es..."

"Lo dejé muy claro en la semana. Algunos vamos de frente y otras van de atrás. Esté yo en esta casa o no", siguió Ulises.

Ahí, el charrúa le respondió: "Está diciendo que va de frente pero no está diciendo de quién. Entonces no sé si eso es ir de frente. De frente es mirar a los ojos y decírselo".

"Al frente de 23 personas, no tengo problema con ninguno", lanzó Ulises.

Ahí, el conductor Santiago del Moro recordó: "Cada uno juega como quiere. Gran Hermano todo lo veo, el público todo lo ve, castiga o premia después con su voto. No es un certamen de valores ni están ahí para dar el ejemplo de nada".

"Es muy difícil mentir lo que uno no es dentro de la casa, porque uno está bajo el ojo de la cámara todo el día", agregó Del Moro.

Alerta en Gran Hermano 2024 por una polémica actitud que podría derivar en una sanción

En las últimas horas trascendió que Chiara Mancuso vivió una situación incómoda y Gran Hermano podría tomar cartas en el asunto.

Lo que sucedió salió a la luz cuando Brian Alberto, que fue testigo de todo, narró lo que vio en una charla con Juan Pablo de Vigili y Luca Figurelli.

Al parecer, Renato Rossini y Giuliano Vaschetto intentaron avanzar sobre Chiara Mancuso, pero ella les puso un freno. "La quisieron apretujar a Chiara y ella dijo: 'no, chicos, no'. ¡Y salió! No sé si lo habrán mostrado", detalló Brian.

Juan Pablo advirtió que un hecho de esas características podría ser motivo de sanción en el reality. "Eso es algo muy sensible acá en la TV", exclamó. "¡Fue terrible!", asintió su compañero, que fue testigo de todo.

Hasta el momento no se vieron las imágenes del hecho. Habrá que esperar para ver si aparecen y si la producción toma cartas en el asunto.