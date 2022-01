Terrible cruce de Ricardo Montaner con una usuaria de Twitter por una polémica foto con su hijo Ricky

tw psicóloga contra Montaner beso boca.jpg El mensaje que abrió la polémica en las redes tras el cuestionamiento de una psicóloga a Ricky Montaner y su padre, Ricardo Montaner, al besarse en la boca.

Y como el cantante nacido en Valentín Alsina está muy atento a todos los comentarios 2.0 sobre él y su familia, Ricardo Montaner no dudó en cruzarla y responderle mandándola a ella al psicólogo. "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia... Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar", disparó claramente molesto no sin generar una fuerte controversia en la red social por su reacción.

Tw Montaner respuesta psicóloga.jpg La respuesta twittera de Ricardo Montaner a la usuaria que lo cuestionó por besar en la boca a su hijo.

Claro que el fandom de los Montaner rápidamente salió a respaldar al artista y los suyos ante su respuesta con comentarios del tipo "La dejó iluminada y eterna, enfurecida y tranquila", "Me parece muy poco profesional realizar diagnósticos psicológicos a partir de una foto, seamos más responsables", o "Primero que sos una psicóloga de morondanga, segundo si vos ves en esa foto un acto sexual o una atracción física sexual, te recomiendo q vayas al psicólogo, en esa foto yo veo amor de un padre hacia su hijo".

En tanto, un día antes del publicitado casamiento fue Marlene, precisamente la mamá de Ricky Montaner, quien publicó el mentado video donde su marido besa en la boca a su hijo.