La letal respuesta de Yanina Latorre a Romina Uhrig: "Tu problema es que digo la verdad"

"¿Sabés cuál es mi único problema con vos, Romina Uhrig? Que sos chorra, que sos corrupta, que fuiste ñoqui. Que estuviste empleada en la intendencia de tu marido, que después fuiste diputada, que tuviste la indecencia de decir que no sabés para qué fuiste, que te puso tu marido pero que te ocupabas de los comedores", siguió.

"Y a mí, cuando escucho todo eso, me da vergüenza. Porque eso es ser chorro, es ser corrupto. Y es agarrar laburos para los que uno no está capacitado. Y yo con la gente K, que es corrupta, como vos y tu marido, porque los dos están denunciados, los dos fueron funcionarios públicos, tienen que dar explicaciones del patrimonio, de lo que hicieron y cómo chorearon", sostuvo Latorre.

También, Yanina aseguró: "Yo no soy mala, tu problema es que digo la verdad. Tu problema es que me llega la data". "Cuando ayer empezaron las notas, me empezaron a escribir dos chicas de Moreno que me hablan siempre, con nombre y apellido, las causas, son las que me mandaron los recibos de sueldo de ella, lo que ganaba, contándome la posta", agregó.

"La mina sigue viviendo en Alta vista, ella dice que es alquilado, la casa parece que es de un testaferro y no es alquilada, igual todo lo hablé en potencial, porque las conozco, estas encima de ser chorras, después van y te hacen un quilombo. ¿Qué te vamos a creer? ¿Que te separaste de (Walter) Festa? Si en la casa dijo que era manicura, que no tenía plata para mantener a las hijas y que sufría violencia económica. Salió en la casa, tenía una mansión en Alta Vista, la esperaba el tipo con globos, y él dijo que no estaba separado. Fue al Bailando con el tipo ahí parado y llevaba bandejas de comida para todo el mundo. Después, nos enteramos de la causa, tuvo el tupé de venir LAM y decir que la causa era inventada. Es una denuncia por corrupción, hay terrenos, hay testaferros, hay guita, hay cuentas. No llores, ma, andá a la Justicia y demostrame que no sos chorra", detalló.

"Y agradecé que no digo todo lo que me llega de vos en Moreno, ¿sabés por qué no lo digo? Porque me da vergüenza por la gente de Moreno", cerró filosa.

El duro descargo de Romina Uhrig contra las acusaciones de Yanina Latorre: "No tiene idea de nada"

En Se Picó, el streaming de República Z, la ex Gran Hermano, Romina Uhrig,hizo un descargo y estalló contra Yanina Latorre, luego de que la tratara de mentirosa.

"La verdad es que no tiene un límite esta mujer, dijo cosas espantosas. Todo llega en la vida, sigo confiando en Dios. La verdad con lo que dijo, no puede tener tanta maldad, es una mujer tan mala. Es mala. No tiene idea de nada. Dijo que tenía una fundación, que sigo con Walter, que estoy mintiendo... dijo que se lo dijo gente y seguro se lo inventó ella", comenzó diciendo la exdiputada.

"Yo jamás le he hecho nada. Se está metiendo con cosas, no sabe lo que yo paso. Ay, no me quiero poner mal, pero me cuesta creer que la gente sea tan mal", dijo entre lágrimas Uhrig.

"Pedí por favor que no pasen la nota. En ese momento no sé que me pasó, empecé a hablar y hablar... no me gusta estar ventilando mis cosas. Prefiero que me critiquen pero callarme la boca", dijo sobre la nota que emitieron el lunes en LAM.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la panelista había asegurado sobre la exparticipante del reality: "Ella no está separada, el problema es que él está muy complicado con el tema de corrupción y ella hace toda esta pantomima para no quedar pegada".