Yanina Latorre hundió a Lali Espósito al compararla con Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Quedó..."

"A mí él me encanta, lástima que no coincido en lo que piensa, pero me parece un tipo muy locuaz, que tiene futuro y es muy inteligente", destacó Yanina sobre la actual pareja de Lali.

Embed

Y luego apuntó: "Para mí, le politizó mucho la cabeza y la carrera a Lali. Vos mirá dónde está Emilia Mernes o Tini cantando con Coldplay, otro nivel. Y Lali quedó peleando con Milei, y tiene proyección porque tiene una voz y un talento tremendo".

"Emilia Mernes tiene una proyección mucho más internacional... Lo de Tini es tremendo, me llamó la atención, es impresionante su talento. Estuvo cantando en Nueva York, tremendo", opinó sin filtros la panelista sobre los presentes artísticos de las populares cantantes.

Cabe remarcar que hace un tiempo que Lali Espósito se plantó en la vereda opuesta de las acciones y pensamiento de Javier Milei, incluso generando un cruce de declaraciones entre la artista y el presidente de Argentina.

lali espósito_.jpg

El sorprendente guiño de Franco Colapinto a Lali Espósito que hizo explotar las redes

Franco Colapinto visitó el ciclo El Hormiguero, uno de los más populares de la televisión española, y durante la entrevista con Pablo Motos, el piloto argentino de Fórmula 1 hizo un guiño a Lali Espósito.

El joven deportista recordó cuando la cantante estuvo hace unos meses en el programa y preparó un Fernet en una botella de gaseosa cortada y le hizo probar un "viajero" al animador.

“Bolu.. te iba a traer un fernet...", dijo entre risas Franco Colapinto. Y el conductor agregó: "Es alcohol". A lo que el piloto de Fórmula 1 lanzó: "Si ya chupaste. Te vi chupado acá con Lali, todo borracho".

"Te hizo un viajero. Te quemó los bordes para que no te cortes los labios, te trató bien Lali”, continuó el argentino de 21 años entre risas y generando gran repercusión en las redes por su mención a Lali entre los fans de la cantante.

Y él comentó sobre el trago preparado por la artista: “Estaba fuerte el fernet igual. Yo lo vi y dije ‘te voy a traer algo argentino’. Dije ‘un mate ahora, a las diez y media de la noche, no dormimos hasta pasado mañana’. Un fernet te deja ahí medio KO y más a mí que me pega fuerte. Ya te trato Lali digo: te traigo un casco, qué te voy a traer”.

Video: Real Time.