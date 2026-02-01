Thiago Medina habló del infierno que vivió cuando estuvo en coma: "Me fui..."

El relato fue uno de los momentos más fuertes de la entrevista. Visiblemente conmovido, Thiago se mostró atravesado por la magnitud de lo vivido y por la sensación de haber tenido una segunda oportunidad.

Más adelante, explicó que durante varios días tuvo la sensación de estar atrapado en un estado intermedio, sin poder despertar del todo. “Después también pasó como que estaba en un sueño constante, le contaba a Dani”, recordó, en referencia a Daniela Celis, quien lo acompañó de manera incondicional durante todo el proceso.

Según contó, fue ella quien luego le explicó lo que ocurría desde el punto de vista médico: “Me contó Dani que era porque yo me quería despertar. Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas. Todavía en ese momento no me habían operado las costillas”.

Sobre el final, Thiago también se animó a mencionar las partes más oscuras de su experiencia, esas que todavía prefiere guardar para su círculo más íntimo. “Y también tuve lindos sueños, aunque tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”, confesó.

Finalmente, cerró con un dato que dimensiona la dureza de aquel proceso: “Estuve un mes y dos semanas internado, de ese tiempo pasé veintiún días dormido. Se hizo eterno. Al primero que vi fue al médico. Le pedí agua”.

Un testimonio crudo, íntimo y profundamente humano, que expone el costado más vulnerable de Thiago Medina y marca un antes y un después en su historia personal.

Cuál fue el motivo de la angustia que llevó a Daniela Celis a estar al borde del llanto en redes sociales

Este verano no fue sencillo para Daniela Celis, que atravesó un momento de fuerte sensibilidad mientras cumplía compromisos laborales lejos de sus hijas. Durante su participación en el streaming de Luzu en Pinamar, la influencer debió separarse de las nenas, una situación que reconoció que le costó mucho más de lo que esperaba.

A través de un video que compartió en Instagram, la exGran Hermano se mostró visiblemente movilizada y sincera con sus seguidores. “Día 2. Este día es duro, amigos”, expresó en el clip, donde también admitió que la distancia le generaba un fuerte impacto emocional y físico.

En ese mismo mensaje, Daniela explicó por qué decidió evitar las videollamadas con sus hijas durante esos días. Según contó, después de verlas las nenas quedaban angustiadas y llorando, una situación que a ella la desbordaba. “Me está dando algo que me está matando”, confesó, con total honestidad, dejando al descubierto lo profundo de su angustia.

Para intentar sobrellevar la separación, Celis reveló que le pedía constantemente a Thiago Medina que le mandara videos de las pequeñas para poder verlas y sentirlas un poco más cerca. Incluso reconoció que el mal momento le pasó factura en el cuerpo y en la voz, y que emocionalmente se estaba exigiendo demasiado.

A pesar del difícil momento, la influencer destacó que el trabajo la ayudó a mantenerse enfocada y a atravesar esos días con mayor fortaleza. “Por lo menos voy a aprovechar a bañarme tranquila. No lagrimeé hoy, pero estamos bien. Todo es posible”, cerró en aquel mensaje, dejando una señal de resiliencia en medio de la nostalgia.