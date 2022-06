Tini Stoessel pasó un incómodo momento en la fiesta de cumpleaños de Lionel Messi

lionel-messi-rodrigo.jpg

La fiesta fue en la casa que la familia de la Pulga tiene en Barcelona. Los invitados fueron todos los amigos del jugador: muchos jugadores de fútbol tanto de la selección como del Barcelona y el PSG, club en el que actualmente milita,

Pero Tini no se sintió muy cómoda en la celebración. Al parecer Roccuzzo y sus amigas no la incluyeron. La cantante no bailó con ellas y la mantuvieron al margen.

Eso al menos se puede ver en el video de Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez, que compartió en su Instagram: allí están todas juntas y por detrás Tini con De Paul charlando con la mujer de Luis Suárez.

El pedido de Lionel Messi a Rodrigo De Paul por su romance con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul está viviendo a pleno su amor con Tini Stoessel. El jugador viajó a Miami junto a su nueva novia.

Pese a que todo va sobre rieles, en el entorno del futbolista hay cierto resquemor.

¿Qué sucede? Tini no es aceptada por algunas de las mujeres de los compañeros de Rodrigo.

Según contaron en Socios del espectáculo, Lionel Messi tuvo una charla privada con su colega.

El delantero le habría pedido a Rodrigo que baje su exposición mediática con Tini.

Algunas de las mujeres de los jugadores de la Selección no ven con buenos ojos el vínculo con la cantante y toman partido por Camila.