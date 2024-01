Tini Stoessel reflexionó acerca de sus polémicos dichos: "Me sentí bastante liberada"

Acto seguido, admitió la sensación que sintió al hablar por primera vez acerca de este tema y expresó: “Estaba con amigos, hablando y me sentí cómoda para decirlo"

"Me salió muy natural, obviamente hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero al haberlo dicho me sentí bastante liberada", agregó.

Por otro lado, analizó lo que se puede aprender de estas situaciones que generan tanta repercusión y sostuvo: “Uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, de las relaciones y de todo lo que me fue pasando este año, un montón de cosas me fueron enseñando, uno siempre aprende”.

Finalmente, respondió a los rumores de reconciliación con el futbolista o de una nueva historia de amor en su vida y afirmó: "Estoy muy bien, estoy soltera”.

Embed

La dura respuesta del papá de Camila Homs a Tini Stoessel: "A mi familia no se la...."

En su visita al programa de Zaira Nara vía streaming, Rumis, Tini Stoessel lanzó una frase contundente sobre su relación con Rodrigo de Paul. Por primera vez, la ex chica Disney le hizo frente a las versiones que indicaban que ella había sido la tercera en discordia entre el jugador y Camila Homs.

"Yo no me cargué ninguna familia. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", afirmó.

Este jueves en Socios del espectáculo, Adrián Pallares reveló que se comunicó con Horario, el papá de Camila Homs, quien le contestó a la estrella de la música con una frase muy fuerte.

"Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor", fue la respuesta del empresario a los dichos de Tini en Rumis.

Si bien Camila Homs está enfocada en su nueva relación, con el jugador José Sosa, lo cierto es que la separación con Rodrigo fue dolorosa y hay algunas cuestiones que quedaron en el tintero y siguen generando revuelo.