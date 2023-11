Tras conocerse cuánto gana Fabián Cubero, Nicole Neumann se cansó y expuso todas sus deudas

A raíz de esto, la panelista de Intrusos (América) Karina Iavícoli, se comunicó nada más y nada menos que con Nicole. “Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria, de colegio, cumpleaños, Día del maestro, comuniones, nunca más pagó", contó la modelo y agregó que ambos tienen un departamento en común pero que Cubero es quien recibe el alquiler.

Por su parte el abogado de Fabián habló en Poco Correctos (El Trece) y remarcó: "No entiendo por qué se lo tiende a estigmatizar como deudor alimentario cuando la acusación no está fundada. Tiene un recibo de sueldo que no es más que 1 millón y algo de pesos. Y que de gastos de colegio tiene alrededor de 600 mil”.

“Si ganás alrededor de 1.1 millones y aportás 800 mil en educación y salud no entiendo la acusación de deudor alimentario”, cerró.

Geraldine Neumann explicó por qué hubo pocos invitados al civil de Nicole y Manu Urcera

Finalmente llegó el día, y este miércoles Nicole Neumann se casó con Manuel Urcera en Neuquén. Horas antes de la gran fiesta, la hermana de la modelo, Geraldine Neumann, hablo con Intrusos (América) desde el aeropuerto y dio detalles acerca del festejo.

“Por fin llegó el día, tanto tiempo y estamos acá. Por suerte esta todo muy organizado así que todo bien”, expresó Gege en primer lugar y aseguró que veía a su hermana contenta y tranquila.

Lo cierto es que un dato que llamó la atención, fue la presencia de pocos invitados en lo que fue la fiesta del civil, y existieron distintas versiones que indicaban que el motivo era por una disconformidad de parte de la familia del novio.

Sin embargo, Gerladine negó estos rumores y explicó el verdadero motivo detrás del número de invitados. “Es complicado porque es en el medio de la semana, un miércoles, y entonces hay mucha gente que no puede ir pero re bien”, aseguró.