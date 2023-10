Tras el escándalo de PH, Belén Francese exigió disculpas públicas de Andrea Rincón: "El límite es..."

"La pasé re mal... Un horror total. Yo voy a un programa a pasarla bien, a entretener al público, trabajo hace muchos años en el medio. [Fui] a dar lo mejor de uno y todas las veces que fui fue con ese objetivo y esta vez no salió", comenzó tranquila Belén. Pero ante el comentario del cronista contándole que Rincón había asegurado que lo que había hecho fue para "pegar un titular", Francese reaccionó disparando ya molesta que fue "totalmente al contrario".

Belén Francese - Andrea Rincón me debe unas disculpas públicas - captura Intrusos.jpg

Y ante la exigencia de disculpas por parte de Rincón, Belén Francese disparó completamente enojada "¡No! Me las debe ella, porque dijo un montón de cosas espantosas que no las quiero reproducir", en referencia a los calificativos de gorda y horrible, entre otros, que le habría dicho tras su ataque de furia.

"Soy una madre y, más allá de eso, soy una persona que está trabajando y que es digna", agregó indignada frente al micrófono de Intrusos, para luego recordar no sólo que la anécdota fue real sino que antes de la grabación le había consultado si podía contarla.

"La paradoja de todo esto es que yo antes le pregunto y me dice que sí. Entonces ya ahí está todo mal, porque después ella acusa que tiene un diagnóstico de no sé qué... ¡No me importa! El límite es que ella no puede decir mentiras sobre mí y además no puede insultar. El límite es el respeto y esta mina se fue al re pasto", concluyó completamente furiosa.

Embed

Andrea Rincón enojadísima con Belén Francese por la pelea en PH: "No voy a permitir que se me ensucie"

Este viernes por la mañana Andrea Rincón habló del escándalo con Belén Francese y explicó bien cómo fue ese momento en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. "Para mi fue llanto, no la pasé bien desde mi punto de vista. Además estaba muy contenta antes de ir con el look, después de mucho tiempo me sentía bien como mujer", comenzó la actriz en declaraciones al ciclo A la Barbarossa.

"Preferí no pasar al punto de encuentro y pasó Belén. Pensé que iba a contar algo sobre ella la verdad. Yo nunca trabajé con ella, jamás. Nos vimos si varias veces pero no nos conocemos y no somos amigas", comentó.

Sobre el episodio puntual que contó Francese y la indignó, Rincón explicó: "Belén estaba arriba con un chico que era bailarín del Bailando. Me acuerdo de la fiesta pero ella cuando el chico se va estaba triste porque el pibe la había dejado. Es imposible que haya dicho que le haya querido dar un beso, no pasó".

andea rincon final 1.jpg

Y añadió: "Fiestas así viví muchísimas en mi vida. Ella quiso generar este debate, la verdad no lo vi venir porque no pasó lo que dijo. Hubo consumo en esa fiesta, nos la pegamos todos".

"Yo estuve con mujeres, a mi no me molesta decirlo, pero con ella no. En esa fiesta estaba consumiendo pero eso que dijo no es verdad. Le dije una vez que no fue así y siguió, y fueron diez veces que dijo eso", argumentó.

"No pensé que iba a inventar esto, diez veces dije que eso no pasó, todo el mundo vino y me dijo que es una desubicada. Estaba buscando esto, sabia que al otro día iba a salir en todos los portales. ¿Por qué me tengo que bancar esto? Yo no tengo nada que ver, contá tu anécdota", siguió Andrea Rincón.

"Yo no tolero la mentira, me mandé un montón de cagadas en mi vida pero me hago cargo. Es tremendo lo que dijo, no voy a permitir que se me ensucie, yo no soy esa clase de persona. Espero que no editen tanto el programa para que vean cómo ella buscó esto, es lo que quiso hacer", finalizó indignada.