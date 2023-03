Tras la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon harán una película con su desgarradora historia

"Ayer me llamó, me dijo que volvió a salir en los medios por este tema, y consideró que es el momento de hacer la película para que de una vez por todas se sepa la verdad. Yo leí su libro, me lo hizo llegar hace dos años cuando comenzamos a hablar, y es muy duro, no le he podido terminar de leer", aseguró.

Al ser consultado por el panel de A la Tarde sobre si en el libro está mencionado el caso de Jey, conductor de uno de los canales líderes denunciado por Lucas aunque la justicia haya dicho que está prescripto, González reconoció que "no se si aparece en el libro, de hecho leí la mitad porque es muy duro, pero debo decir que la película se va a centrar más en su niñez, en su infancia y la relación con su madre".

"Las barbaridades que le pasaron a Lucas son muy difíciles, no se cómo lo vamos a hacer, pero es un reto para mi poner todo lo que le sucedió. Lo único que me dijo el es que quiere contar su historia de una vez y que se sepa la verdad, y no busca un rédito económico", cerró el cineasta.

El tuit del 2011 que compromete a Jey Mammon

La denuncia que hizo Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual y que el joven recordó de manera pública generó un gran revuelo y polémica, que motivó un comunicado oficial del conductor aclarando su postura sobre este tema y defendiéndose de la grave acusación.

Lo cierto es que este viernes en el ciclo Intrusos, América Tv, mostraron un mensaje en Twitter del propio Jey en el año 2011 que lo compromete seriamente.

En el mismo hace alusión a su ex pareja en ese momento, de nombre Lucas, y daba cuenta de que en su sueño habían tenido relaciones sexuales.

"Anoche soñé que @julietacam venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas mi ex y garch... zarpado. Por qué soñé esto?", escribía el conductor en la red social el 22 diciembre de 2011 por la mañana.

Cabe señalar que desde que se conoció este caso, las autoridades de Telefe decidieron suspender a Jey Mammon de la conducción de La peña de Morfi y el animador ya no estará en el programa este domingo.