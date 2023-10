Tras la detención de Aníbal Lotocki, Stefy Xipolitakis sorprendió a todos con un mensaje alarmante

"Estoy feliz a medias… No estoy festejando desde las entrañas porque el tipo entró y salió hace un tiempo. No está solo. Deseo que no sea como la vez anterior y esta vez si quede adentro hasta que quede firme la sentencia que ya tiene”, manifestó al ser consultada por un seguidor sobre el tema.

stefy xipoliakis.jpg

Stefy remarcó que prefiere ser cautelosa. "No voy a mentirte que lloré abrazada a mi vieja de felicidad, pero sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Lo de ayer fue una luz en medio de mucha oscuridad", concluyó.

La esposa de Aníbal Lotocki se presentó en la alcaldía de Villa Lugano para visitarlo: los detalles

Esta semana el médico Aníbal Lotocki se entregó a la Justicia en una delegación de la Policía Federal en La Plata, luego se ordenará su detención inmediata por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate.

Durante la madrugada del jueves, fue trasladado al barrio de Villa Lugano, donde se encuentra la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Allí pasó la noche, y hoy al mediodía su esposa, María José Favarón acudió para una visita.

En la puerta del lugar, la mujer fue interceptada por la prensa y la cronista de DDM (América) preguntó: "¿Cómo está Aníbal? ¿A dónde lo van a trasladar, se sabe?".

"No entré todavía", se limitó a decir Favarón en su intento de evadir de a los periodistas. "Sin ir más lejos, el abogado que abogado que presentó el pedido de detención, Roberto Casorla, apuntó contra ella", agregó Mariana Fabbiani desde el estudio.

Finalmente, la visita de María José en la dependencia duro tan solo ocho minutos, y tampoco dio declaraciones al momento de abandonar el lugar.