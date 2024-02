Tras lanzar su segundo tema, Wanda Nara sorprendió al contar con quién quiere hacer una colaboración

"Me gustaría hacer una colaboración con Biza, pero estoy esperando que me llame él, quedo re mal si lo llamo yo", contó Wanda, en diálogo con Cris Vanadía. "Lo conozco y tengo muy buena onda", remarcó.

Embed

La mujer de Mauro Icardi recordó que le hizo un gran favor al reconocido artista: "Lo fui a ver a París. Me pidió un favor y yo se lo hice. No conseguía reserva en un restaurante muy top de París, que quería ir con mucha gente. Todo el mundo me decía: 'si te consigo, te consigo dos lugares', él estaba con 12 personas y se quedaba una semana porque se encontraba de gira".

"Se la conseguí y le dije: 'Te vas a gastar una fortuna'. Es un lugar espectacular. Tienen una vista increíble de la ciudad. Después de ir me mandó una foto del ticket y me puso 'Gracias, I love you'", remató.

Wanda mencionó que tiene un tema preparado para un feat con Biza. "Tengo una letra guarda y me encantaría hacerla con él", cerró.

El verdadero motivo por el que Wanda Nara elogió a Javier Milei: "Me gusta..."

Días atrás, Wanda Nara se refirió al presidente Javier Milei en Intrusos (América TV) y le lanzó un elogio: "Es el Presidente más sexy de todos los tiempos".

"No hablo yo de política, quiero lo mejor para mi país y tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien", había dicho en un móvil del ciclo de Flor de la V.

Ahora, la cantante de O Bicho Vai Pegar volvió a hablar del jefe de Estado y argumentó por qué había hecho ese comentario sobre Milei.

"Es que a mí la inteligencia me gusta mucho", respondió la empresaria en Socios del Espectáculo (El Trece), el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.