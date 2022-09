Tras ser acusado de acoso, Gerardo Romano le "mordió" el labio a Flor de la V

Embed

En ese momento, Di Chello quedó paralizada. "Me empujó y me dijo: 'sos una boluda'. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire", añadió.

La actriz indicó que no fue la Justicia ni habló antes en los medios por miedo: "No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo".

Di Chello precisó que, después de ese hecho, Romano seguía acosándola: "Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: '¡suegra!'".

Gerardo Romano recreó la polémica escena de beso con Paula Di Chello

Este martes, Gerardo Romano estuvo en Intrusos (América TV) y se defendió tras la fuerte acusación en su contra por parte de su colega, Paula Di Chello. "Es la primera vez que alguien me denuncia por acoso", advirtió.

El actor reveló que tenía intenciones de disculparse con la actriz, pero hubo algo que lo hizo repensar. "Me nació pedirle disculpas, pero me mandé para atrás porque ella dijo que yo la corría por los pasillos y ese no soy yo", sostuvo.

Romano remarcó que sus movimientos en cada escena responden a una indicación del autor. "Todo lo que hago en un set está guionado", advirtió.

En en ese instante, el actor recreó el beso que tuvo con Di Chello junto a la conductora de Intrusos, Flor de la V. "Sangre no se ve nunca. Si es un eufemismo que ella uso (por Di Chello), no es grato para mí", señaló sobre la polémica escena.

Por último, Romano reiteró que todo lo que sucedió entre él y la actriz era parte de la historia que tenían que contar. "Quique Estévanez (el productor de la novela) me llevó para que haga de un hijo de p..., una mala persona", cerró.