Tras su inolvidable blooper electoral, Karina Jelinek no pudo votar en las PASO 2023: los detalles

"¡Vengo de una producción, please, ábranme!", gritó Jelinek. La notera de Telenueve le dijo que la escuela ya había cerrado y ella le respondió: "Pará, no me metas el micrófono, estoy hablando". Mientras movía las rejas con fuerza, la modelo continuó gritando: "¡Ey, please, abran que quiero votar!".

"Está cerrada la escuela, hasta las seis se puede votar", le informó la cronista. Y ahí, enojadísima, le contestó: "Y bueno, ¿qué querés que te responda? Recién termino una producción yo. Sabía el horario, no me tomes de pel..., estaba trabajando igual que vos".

Este domingo, la modelo tampoco participó de las elecciones (las PASO 2023) porque se encuentra en el Caribe cumpliendo con otra producción de fotos.

Embed

El motivo por el que Karina Jelinek se mudó a Estados Unidos: "Estaba..."

Karina Jelinek recientemente subió una historia a su cuenta de Instagram que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores. Antes, la modelo había publicado unas fotos en la playa y después se hizo un espacio para responder preguntas de los fanáticos en sus redes.

Ahí, un internauta escribió: “Te extrañamos en Buenos Aires”. La influencer, entonces, contó que se mudó a Miami, Estados Unidos, por ahora de manera temporal, y reveló por qué tomó tal decisión.

“Gracias amores. Me hace bien estar en otros lados. Estaba muy bajón en Buenos Aires por temas personales”, expresó.

Cabe recordar que la morocha se separó de Flor Parisé a principios de junio. Ella habían blanqueado su noviazgo en marzo de 2023, pero su relación había comenzado tiempo atrás, hace tres años.