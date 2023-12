Tras su polémico cruce con LAM, Milett Figueroa contó cómo marcha su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli 1.JPG

“Qué bueno que me lo menciones, quería aclararlo porque honestamente en ese momento no tenía un buen día, estaba pasando un mal día. Salí y me interceptaron. Fui lo más buena onda que pude ser, pero en medio de la pista o en medio de la calle no podía dar declaraciones porque no me parecía que era el momento apropiado", explicó entonces la modelo con Marcelo Tinelli a su lado.

Al tiempo que agregó que "No estaba pasando por un buen momento, quería respirar y hablar en otro momento. Me sentía mal", y aclaró: "No me afecta que me voten, no me gusta que se mienta con mi nombre”, en referencia a una supuesta crisis con el conductor de América TV.

Milett Figueroa le contó a LAM cómo marcha su noviazgo con Marcelo Tinelli

Aclaradas las cosas, las cámaras de LAM fueron a buscar nuevamente a Milett Figueroa tras la gala del jueves, donde charlaron absolutamente de todo. “Ahora estoy bien. Me siento bien. Mi carácter es bueno, no me gusta cuando siento que me están faltando el respeto porque me están viendo la cara de tonta. Si me utilizan para generar ciertas polémicas, no me gusta", dejó en claro de entrada.

"Yo sé que estoy en un reality, en un concurso, pero me gusta que se diga la verdad, la veracidad cuando se utiliza un nombre. Porque yo trabajo de esto, no me gusta que se mienta para nada. Lo aclaro, lo digo de buena manera, pero sé que no me tengo que tomarme personal las cosas. Eso estaría bueno”, admitió risueña.

Claro que sobre los rumores de crisis con Marcelo Tinelli, Milett fue clara. “La gente puede especular lo que quiera, con él estoy súper bien. Si no viajé a Punta del Este es porque de verdad tenía ensayos. Estamos haciendo tres ensayos por día: caño, cumbia y reggaetón... ¡hot!... ya se podrá viajar en algún momento, a descansar, a pasarla bien, a disfrutar del amor, también”, aclaró tajante.

Asimismo, la modelo peruana reveló que Marcelo la guía sobre cómo manejarse en la pista más mediática de la televisión argentina: “Él me aconseja muy bien, yo estoy muy agradecida porque aprendo mucho de él, y es algo que le admiro, la experiencia que tiene, cómo maneja todas las situaciones... Lo respeto como conductor pero además lo respeto como persona”.

En tanto, al momento de definir al conductor del Bailando, Milett contó: “es re amoroso conmigo. Además él no discute de nada. Puede discutir una situación seria, pero nunca es agresivo, en absoluto. Es súper amoroso, me hace reír mucho. Yo siento que congenio mucho con él, aprendo muchísimo. Me encanta compartir con él, me encanta que sea mi compañero y yo ser su compañera”.

Por último, además de asegurar que tiene la mejor de las relaciones con las hijas Marcelo, adelantó que están haciendo planes para las fiestas de fin de año. “Ya se enterarán qué haremos, poco a poco. La idea es pasarla en familia, con amor, con la gente que ama uno, que es el núcleo de uno. Pasarla con él o pasarla con mi familia, tenemos las ganas de estar juntos en todo momento. Siempre nos estamos eligiendo, todos los días”, concluyó misteriosa.