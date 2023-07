Tras su reciente separación, Mariel Di Lenarda habló de los motivos que le llevaron a terminar su relación

"Yo le prometí que no iba a hablar, pero bueno, lo hago y ya porque tampoco sé si le interesa a demasiadas personas", confesó Mariel y explicó que llegó un momento de la relación en el que ambos empezaron a "necesitar cosas distintas".

En ese sentido, decidió hacer una profunda reflexión y señaló: "Lo intentamos, él le puso todo lo mejor porque es un amor de pibe. Me cuidó, me amó, nos divertimos y nos hicimos muy felices. Pero cuando necesitás de una naranja, jugo de limón, no hay mucho más".

“Dí lo que pude y el recibió lo que pudo. Cuando llegás a ese momento, lo más inteligente, aunque sea doloroso, es decir: ‘si no nos podemos dar lo que necesitamos, que cada uno siga su camino’", aseguró la panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece).

Finalmente decidió rescatar lo lindo de la relación, y dejando en claro que mantiene los mejores recuerdos sostuvo: "Yo me permití vivir un hermoso amor durante 2 años, que podría no haber pasado, porque él es más chico. Con lo cual, vencí un montón de prejuicios”.

“Me quedo con haber vivido lo lindo que vivimos. Me encontré con un hombre súper maduro que planteó un vínculo súper lindo y me quedo con eso, con que lo viví”, cerró Mariel.

¡Bombazo en Intrusos! Inesperada separación de famosa periodista que ganó un Martín Fierro

En los premios Martín Fierro 2023 tuvo una destacada participación al quedarse con el galardón como mejor panelista de televisión, lo que trajo una gran polémica con Yanina Latorre, quien estaba también en la terna además de Sol Pérez.

Lo cierto es que este martes en el ciclo Intrusos, América Tv, Pampito dio la información de la separación de la periodista Mariel Di Lenarda.

"Estaba en pareja con alguien que tiene que ver con los medios de comunicación y se acaban de separar", precisó el periodista a modo de chimento enigmático.

Y agregó: "Es una mujer con mucha experiencia en el rubro periodístico. Habían tenido una separación previa y sorprendió que los vieron públicamente juntos hasta hace muy poquito".

"Lamentablemente este segundo intento no funcionó porque se acaban de separar", introdujo el panelista. Y finalmente reveló el nombre de la famosa periodista en cuestión que se separó y causó sorpresa en sus compañeros de programa.

"Tiene que ver con Mariel Di Lenarda, que se acaba de separar de Gabriel Zapata, que es técnico de Artear", explicó Pampito.