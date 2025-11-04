Tras sus picantes declaraciones contra Paula Robles y Juanita Tinelli, Soledad Aquino tomó una drástica determinación

Asimismo, en medio de la conversación con Mazzocco, Soledad hizo saber que la relación con Paula Robles nunca fue buena y confirmó que el romance de la bailarina con Marcelo Tinelli no comenzó luego de su separación del conductor y empresario. “Sí, destruyó mi familia, pero no quiero hablar más porque se me va a venir el mundo abajo. La verdad es libre, pero tiene un precio”, dijo sin filtro y reveló: “Entre mis hijas y ella, cuando eran chiquitas, siempre hubo celos cuando se mete el dinero”.

Así las cosas, evidentemente las repercusiones tras sus declaraciones no habrían sido las mejores dado que Aquino recurrió nuevamente a su cuenta de Instagram para calmar las aguas, bajar el tono de confrontación planteado horas antes y pedir disculpas por sus declaraciones públicas.

Compartiendo una selfie desde el gimnasio al que suele concurrir, sobre la que escribió "En mi lugar de paz", Soledad expresó: “Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias”. Curiosamente uno de los primeros en darle like a su posteo no fue otro que Marcelo Tinelli, quien hasta ahora evitó referirse al escándalo familiar públicamente.

IG Soledad Aquino - nuevo descargo por Juana Tinelli

Cuáles fueron las primeras fuertes declaraciones de Soledad Aquino contra Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino rompió el silencio este lunes en Intrusos (América TV) y no se guardó nada al referirse al reciente escándalo familiar que estalló tras el fuerte posteo de Juana Tinelli en Instagram, donde la hija menor del conductor habló de amenazas y lanzó críticas hacia su padre, Marcelo Tinelli.

Durante la charla con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la ex pareja del conductor dejó en claro su postura y se despegó de los conflictos económicos que rodean a la familia. “Parece que fuera una madre ausente, pero la verdad yo no tengo idea de nada. En temas de plata no me meto, no me importa”, aseguró con tono firme.

Aquino también cuestionó con dureza el contenido de la publicación de Juana y el impacto que tuvo dentro del clan Tinelli. “Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno”, sostuvo, visiblemente molesta.

Sin vueltas, subrayó que siempre evitó los conflictos públicos y dejó en claro qué habría hecho si la situación involucrara a sus otras hijas. “Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si Micaela o Candelaria hubieran hecho algo así, las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’”, lanzó sin filtro.

Cuando le preguntaron si creía en los dichos de Juana, fue contundente: “Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca. ¿Cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, pero para mí no existió”, expresó sin titubeos.

Aquino reveló además que la grabación del reality familiar debió suspenderse a raíz del conflicto. “El jueves estábamos por grabar, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”, señaló, dejando ver su malestar.

Finalmente, fue tajante al referirse a Paula Robles, madre de Juana, y recordó cómo fue su relación tras separarse de Tinelli: “Perdonar es divino, soy católica, pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella, pero no es de mi estima”, cerró, con un tono tan sereno como firme.