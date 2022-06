Karina La Princesita y El Polaco, ¿pueden volver como pareja?

"Es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota”, le contestó Karina La Princesita al notero. "Donde hubo fuego...", le remarcó el cronista. "En este caso quedó olor a quemado", dijo ella. "Carbonizado", agregó entre risas el cantante.

“¿Vos volverías con una ex pareja?”, insistió el cronista de LAM con El Polaco. “Paremos”, interrumpió Karina, y agregó: “Con Barby (Silenzi) te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”.

“Pero vos ya volviste con ex, ¿o no? Sí, él volvería con ex. Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”, agregó contundente la cantante, quien además aseguró que sigue enamorada de Nico Furman, con quien terminó la relación hace poco.

La buena onda de Barby Silenzi y Karina La Princesita en el cumpleaños del Polaco

El cantante tropical El Polaco celebró sus 35 años el lunes y estuvo acompañado por Barby Silenzi y Karina La Princesita. El artista cantó el feliz cumpleaños acompañado por sus tres hijas: Sol, Alma y Abril.

Desde sus historias de Instagram, Karina y Barby dejaron en claro la buena relación que tienen y se sacaron una foto juntas en pleno festejo.

"En el cumple del Polaco", reflejó Karina en una imagen con Barby. "Feliz cumple baby", subió Barby con una imagen junto al Polaco, pese a la reciente separación.

El cantante vivió una noche especial de lunes festejando su cumpleaños con sus seres queridos más cercanos tras la reciente separación con Silenzi, madre de su hija Abril, nacida en junio de 2020.