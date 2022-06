El Polaco lanzó una dura frase en medio de su crisis con Barby Silenzi

“Podría decirse que es una crisis, sí. Yo creo que estamos distanciados, no estamos separados”, arrójó de manera contundente el músico.

"¿Cómo haces para llevarte bien con tus ex?", le consultó Catalina. “Tengo muy buena relación con todas las mamás de mis nenas, la verdad que todo muy bien”, respondió y agregó, “Las charlas siempre con mis ex son lindas, me gusta mucho charlar”.

El cantante tiene en su historial, relaciones importantes con Karina La Princesita y con Valeria Aquino, con quien tiene una hija con cada una.

Sobre su fama de mujeriego y las canciones que le escribe la cantante Karina La Princesita, madre de su hija Sol (14), El Polaco dijo “Es parte del juego, es lo que la gente piensa. La verdad que normal, como cualquier ser humano”.

Barby Silenzi El Polaco

La reacción de El Polaco ante los rumores de crisis con Barby Silenzi

En las últimas horas, El Polaco y Barby Silenzi están en boca de todos. Según trascendió, el cantante y la bailarina estarían atravesando por una fuerte crisis.

En Socio del espectáculo (El Trece), Adrián Pallares indicó que el artista y su pareja ya no están bajo el mismo techo."El Polaco no está conviviendo hoy por hoy con Barby Silenzi", afirmó.

Ante los rumores, Primicias Ya se comunicó con el referente de la movida tropical. El Polaco respondió el llamado de este portal, pero se mostró enojado, prefirió no hacer declaraciones sobre su relación con Silenzi y cortó la comunicación.

El intempestiva reacción del artista no hace más que alimentar la información sobre una crisis con la bailarina.