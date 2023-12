Trascendió cuál habría sido el detonante de la feroz pelea de Moria Casán y Pampita

“‘Yo soy más señora que vos’, le dijo. Vos sabés que a mí me dio la sensación de que Pampita venía acumulando cositas”, señaló la columnista de espectáculos y remarcó: "Una palabra, un chispazo, hizo que explote todo. Terrible”.

Pese a que se sacaron chispas en el Bailando 2023, al día siguiente del conflicto, Moria Casán y Pampita se mostraron juntas y le restaron importancia a la pelea. "Somos funcionales al show", remató la One.

El tenso reencuentro entre Pampita y Moria Casán en el Bailando 2023 tras su escandalosa pelea

Este miércoles en el Bailando 2023 (América TV) las juradas Pampita y Moria Casán se vieron cara a cara luego de la escandalosa pelea que tuvieron el último martes.

El conductor Marcelo Tinelli, antes de presentar a la pareja de baile, habló con la modelo y la actriz y les preguntó cómo estaban. "Está antes la señora que es más jovencita", lanzó la One. "Mucho más jovencita", disparó Pampita. "¿Qué necesidad del 'mucho'? Respetá a los mayores", remarcó Moria.

Ahí, la mujer de Roberto García Moritan expresó: "Creo que fue la luna llena, esa fue mi conclusión, viste que la luna nos hace cosas, nos traspasa. Algo pasó ayer, algo en las estrellas". "Me siento bien, acá trabajando... Con Moria está todo bien, ya nos saludamos", agregó.

Acto seguido La lengua karateca dio su punto de vista y dijo: "Yo soy absolutamente funcional al show. Quiero decir que esto no es el principio ni el final de la vida... Vengo acá con mi profesionalismo como todos los años, y las peleas que se puedan armar son en el momento. Yo me levanto de acá y yo ya me olvidé... Para mí esto es show. Hemos tenido este tipo de peleas durante el jurado durante mucho tiempo".

Y sumó: "Yo lo que quise decir es que yo no regalo nota, es un show del Bailando dónde hay gente que no baila. Para mí vale la previa, entonces hay que evaluar un show todo completo...".

Por otro lado, Moria destacó la producción del ciclo: "Respeto mucho a la producción de este programa. Costó mucho estar aquí este año, hubo mucho que hacer. Lo que quiero decir es que si alguien me subestima a mí diciendo que la producción me dice lo que tengo que hacer, pues no. La producción me puede decir lo que quiera pero yo tengo mi criterio".

Y hacia el final, la diva destacó de Pampita: "Hoy llegué y saludé a la señora a la cual admiro por su resiliencia en la vida. Ayer habrá tenido un brote".