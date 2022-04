Trascendió el motivo por el que Benjamín Vicuña no se casó ni se casará con sus parejas

Apenas unos meses después de esa celebración las cosas se vinieron en pique, y fue el escándalo del Motorhome en el que la modelo descubrió que el actor chileno le era infiel con la China Suárez.

Poco después, los actores confirmaron el romance. Estuvieron juntos -con algunas idas y vueltas- durante 5 años y tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio.

image.png China y Vicuña: el día del bautismo de Magnolia, que aseguran que se comprometieron.

Ellos se iban a casa en 2017, lo pospusieron, llegaron a realizar una fiesta de compromiso pero nada. Entre el trabajo, la postergación y la pandemia todo quedó trunco.

¿Pero realmente se hubieran casado? Como con Pampita todo indica que no.

Según lo informado por el medio "La pavada" de Crónica, la decisión de no formalizar sus relaciones es un requerimiento familiar "para proteger sus bienes le pidieron a Benjamín que nunca se case con sus parejas", indicaron en el medio.

El actor es dueño de una gran fortuna familiar más la que cosechó en sus años de trabajo. Además, vale recordar el conflicto actual que tiene con la China Suárez por la casa que compró y puso a su nombre antes de separarse.

Según los rumores, la madre del actor le pide que recupere la casa y el capital invertido y habría puesto abogados a trabajar en ello.

image.png Vicuña y Pampita el día que celebraron los 10 años juntos

Sorpresivamente Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre su noviazgo con Eli Sulichin

Después de tantos escándalos en los que se vio involucrado en los últimos años, desde hace un tiempo Benjamín Vicuña optó por bajar el perfil y no hablar de su vida privada, sobre después de la escandalosa separación de la China Suárez en agosto pasado. Pero resulta que en las últimas horas estuvo invitado a Cortá por Lozano, el magazine de las tardes de Telefe, para promocionar la flamante ficción del canal, El primero de nosotros, y no tuvo más remedio que hablar de su nuevo romance con Eli Sulichin.

Así fue que, ni lerda ni perezosa, Verónica Lozano aprovechó la visita del actor al programa para tirarle "Así que estamos pololeando...", refiriéndose al noviazgo con un término bien chileno. Por lo que Benjamín no tuvo más remedio que admitir "Estoy pololeando. Estoy contento, estoy feliz".

Y si bien ya se sabía cómo se conocieron, la conductora quiso que lo cuente el protagonista de la historia en primera persona. De manera que Vicuña explicó "Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio, que también era el bautismo de Anita -la hija de Pampita con Moritán- Hicimos un 2x1". Y ante la consulta de si Pampita, su ex, es muy amiga de Eli, el chileno volvió a explicar "Eli estaba como invitada de la familia, porque su mamá es muy amiga de Caro".

Pero la cosa no quedó ahí porque Lozano siguió preguntando, y quiso saber si fue amor a primera vista. Frente a esto Vicuña se sinceró: "No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?". Pero como si esto fuera poco, la conductora fue por más y le habló de los rumores de casamiento e hijos con Sulichin. Ante este comentario el chileno soltó una carcajada y se limitó a asegurar "Estamos bien, es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para un estreno. Es una compañera, de eso se trata".