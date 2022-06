Trascendió el particular motivo por el que la China Suárez está enojada con Marley

Después del Wanda gate, cuando la botinera encontró los mensajes de su marido Mauro Icardi con la actriz, hubo un sismo entre los famosos. Algunas personas que tenían en común, como Paula Chaves y María del Cerro, le dieron la espalda a Suárez. Ahora, la ex de Benjamín Vicuña cree que Marley corrió con la misma suerte y le soltó la mano.

Al parecer, según contaron en Socios del espectáculo, los “likes” de Marley a Wanda molestaron mucho a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

“Lo cierto es que La China llamó a Marley y le dijo ‘che, ¿qué pasa?, le estás likeando’, y él le dijo ‘también es mi amiga, sigo siendo amigo de ella’, y esto a La China no le gustó nada, la relación terminó mal, obviamente, porque era Wanda”, contó Paula Varela. La periodista contó que el último cruce entre ambos fue en la entrega de los Martín Fierro, pero no llegaron a limar asperezas y sigue todo mal.

wanda-china.jpg

Yanina Latorre lanzó una frase contundente tras su audiencia con La China Suárez

El pasado 24 de mayo, La China Suárez le envió una carta documento a Yanina Latorre, en donde cuestionaba como se referían a ella en LAM luego de la explosión del Wandagate.

Tras esa misiva, la panelista y la actriz tuvieron una audiencia. Según reveló la angelita en su cuenta de Instagram, intentaron acercar posiciones, pero no llegaron a un acuerdo.

En una historia, Yanina lanzó una frase, que define cómo el cara a cara con La China.

“Estoy matada. Me acabo de levantar. Tuve una semana intensa. Ayer no paré. No me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor”, advirtió la panelista.

Yanina explicó que no puede dar detalles de lo que se habló en ese encuentro, pero se las ingenió para dejar en claro que no resultó para nada productivo.

“No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre. Igual, se quedaron calladitos. Ya les contaré. Qué sé yo. Igual, imagínense, no es muy difícil. ¡Dios!”, sentenció.