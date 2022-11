Tremenda reacción de Alex Caniggia ante la acusación de Canelo a Lionel Messi

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!". "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.

canelo-tuitswebp.webp

“El Emperador” no se guardó nada contra el deportista y lanzó comentarios durísimos en sus cuentas de Twitter e Instagram.

“¿Qué onda este Canelo que bardea a Messi? Antes de bardear a Messi cerrá el orto, man. ¿Qué ganó México en su vida? Aparte de cocinar unos buenos tacos, ¿te agrandás? Ganaste un par de peleítas, muerto. Andá a ganarle a Mayweather si sos tan pija. Ese sí que es pija. ¡Mi bro! ¡Cerrá el opi, Canelo! Qué chupa japi este Canelo”, remarcó.

Embed

La picante respuesta de Canelo Álvarez a Agüero por la polémica con Messi

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, fue el mensaje de Agüero a Canelo que desató todo.

El boxeador, lejos de quedarse callado, respondió: "Tu también carbón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita carbón", fue la contundente respuesta, pero iba a ver más.

El Kun, por su parte, contraatacó: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico", le contestó con cierto grado de humor el argentino, pero parece ser que al pugilista mexicano no le cayó muy bien.

"Desleal ? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!", retrucó Álvarez.