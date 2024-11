Tremendo cruce entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale en un debate caliente sobre Milei

Más tarde, en el pase con Jonatan Viale, Marcelo Longobardi volvió sobre el tema y remarcó: "Yo no pienso naturalizar que me insulten todos los días".

"Está muy bien eso y Guillermo Francos ¿te dice que eso es normal?", le respondió su colega. "Sí, dice que es totalmente normal", señaló el conductor de Esta Mañana.

"Bueno, a mí no me gusta. Vos sabés lo que opino. Lo hemos hablado muchas veces", enfatizó Jonatan. "No, no sé lo que opinás", exclamó Longobardi.

"Te lo estoy diciendo. No me gusta el insulto a los periodistas. Lo hablamos cuántas veces acá. Está mal pero bueno, qué se yo. Es algo que hace el gobierno. Para mí, no hay que engancharse más porque le das más legitimidad al tema pero bueno...", detalló el hijo de Mauro Viale.

"Cómo no te vas a enganchar con una perorata diaria de carácter violento. Yo no lo pienso naturalizar ni de casualidad", fue la reacción de Longobardi.

"No, no hay que naturalizar. Coincido", subrayó Jonatan, mientras que su colega decidió irse del pase y remató: "Va a terminar mal esto sino. Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes".

Un directivo de CNN Radio habría amenazado de muerte a Marcelo Longobardi por su pase a Rivadavia

En A la Tarde (América TV), se profundizó de lleno en las graves denuncias de muerte que habría recibido el periodista Marcelo Longobardi por su salida de CNN Radio por parte de un alto directivo de la empresa, y su inminente pase a Radio Rivadavia.

Fue en Lanata sin filtro (Mitre) donde tiraron la bomba: "hay un encumbrado periodista que esta al borde de denunciar penalmente amenazas de muerte de quien fuera su jefe inmediato", comenzó diciendo Marina Calabró y luego, Jorge Lanata, le puso nombre y apellido a los involucrados: "Longobardi habría sido amenazado de muerte por Marcelo González, director de CNN radio”, dijo.

En el programa de Karina Mazzoco, Débora D'Amato habló con González, y el empresario que por estos días fue vinculado a Viviana Saccone, se refirió a los rumores que tienen que ver con cuestiones económicas que habrían desencadenado el escándalo.

“Bajo ningún punto de vista existe una amenaza. Mi camino es de trabajo y nunca caería en eso. Nunca amenacé a nadie”, aseguró el empresario.

Hace algunos días se especuló con la ausencia del conductor en la mañana de CNN, aunque, según había contado el periodista, todo había tenido que ver con el accidente que sufrió su esposa en Miami.