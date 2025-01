Ulises apuntó contra Jenifer e hizo un duro análisis sobre su vuelta a Gran Hermano

Así fue el caso de Ulises Apóstolo, que en una charla con Giuliano Vaschetto planteó sus dudas acerca del discurso de Jenifer y sacó sus duras conclusiones acerca de cómo puede afectar su llegada a la casa.

“Tiene que hacer un show. A la mina la votaron para hacer un show, ¿vos viste cómo se dio vuelta? Entendió todo. La misma gente que la sacó, la votó para entrar”, comenzó diciendo el joven de Córdoba.

Acto seguido, recordó su entrada y disparó: “Un show eso de la copa. Lo mismo que hizo Brian cuando dijo 'vengo por uno' y siguió siendo amigo de todos. Lo mismo que hizo Pestañela con el otro que después quedó embarazada. Es un show, no te la creas”.

La sincera charla de Jenifer y Chiara tras su sorpresivo regreso a la casa de Gran Hermano

Luego de la salida de Andrea Lázaro de Gran Hermano(Telefe) por cuestiones de fuerza mayor, el público votó para que un ex participante vuelva a la casa y la elegida fue Jenifer Lauría.

Por su puesto, su vuelta revolucionó la casa y todas las miradas estuvieron puestas en Chiara Mancuso, ya que ambas estuvieron involucradas amorosamente con el jugador Giuliano Vaschetto.

En medio de la expectativa por los caminos que tomarían ambas al compartir nuevamente la casa, la historia del triángulo amoroso dio un giro inesperado y ambas pudieron hacer las pases con una sincera charla.

“Me dijo que ella no viene por mí, que ella vio todo y yo sé contra quien tiene que ir, que no soy yo", les contó Chiara a Sopa, Carlos y Claudio sobre lo que habló con la ex mujer de Ricardo Centurión.

Además, aseguró: “Las dos coincidimos en que no es la idea pelearse o rebajarse con una mujer por un chabón, que yo siempre se lo dije y coincido”.